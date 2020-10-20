Xiaomi выпустили новую «спортивную» версию Mi Watch Color
Недолго думая, Xiaomi подготовили еще один вариант популярных часов Mi Watch Color.
В прошлом году Xiaomi выпустили часы Mi Watch Color, которые впоследствии стали достаточно популярным продуктом. Сегодня же компания выпустила новый вариант Mi Watch Color - Sports Edition - на территории Китая.
Изюминкой новой модели станет добавление датчика SpO2 для проверки кислорода в крови - функция, которая отсутствовала в оригинальной модели, выпущенной в прошлом году.
Mi Watch Color Sports Edition оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD, который поддерживает функцию Always-On-Display. Компания добавила 120 новых циферблатов на устройство, а также поддержку 117 спортивных режимов для отслеживания занятий спортом и фитнесом.
Кроме датчика SpO2, в часы также встроен датчик пульса сверхширокого радиуса действия. Порадует и наличие нового высокоточного GPS-чипа для отслеживания геолокации. Наряду с Bluetooth 5.0, часы также поддерживают технологию подключения через NFC.
Устройство работает от аккумулятора емкостью 420 мАч. Xiaomi утверждают, что батарейка сможет обеспечить до 16 дней работы на одном заряде. Часы Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition выпускаются в трех цветовых вариантах - черном, синем и белом, а ремешки - в шести различных цветах.
Новые спортивные часы оценили в 699 юаней, что составляет примерно 105 долларов США. Устройство уже доступно для предзаказа по специальной цене 649 юаней, что составляет около 97 долларов США. Компания начнет отправку устройства с 1 ноября.
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Источник: techgenyz.com
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