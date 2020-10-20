Xiaomi выпустили новую «спортивную» версию Mi Watch Color

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Недолго думая, Xiaomi подготовили еще один вариант популярных часов Mi Watch Color.

В прошлом году Xiaomi выпустили часы Mi Watch Color, которые впоследствии стали достаточно популярным продуктом. Сегодня же компания выпустила новый вариант Mi Watch Color - Sports Edition - на территории Китая.

Изюминкой новой модели станет добавление датчика SpO2 для проверки кислорода в крови - функция, которая отсутствовала в оригинальной модели, выпущенной в прошлом году.

Mi Watch Color Sports Edition оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD, который поддерживает функцию Always-On-Display. Компания добавила 120 новых циферблатов на устройство, а также поддержку 117 спортивных режимов для отслеживания занятий спортом и фитнесом.

Кроме датчика SpO2, в часы также встроен датчик пульса сверхширокого радиуса действия. Порадует и наличие нового высокоточного GPS-чипа для отслеживания геолокации. Наряду с Bluetooth 5.0, часы также поддерживают технологию подключения через NFC.

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Устройство работает от аккумулятора емкостью 420 мАч. Xiaomi утверждают, что батарейка сможет обеспечить до 16 дней работы на одном заряде. Часы Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition выпускаются в трех цветовых вариантах - черном, синем и белом, а ремешки - в шести различных цветах.

Новые спортивные часы оценили в 699 юаней, что составляет примерно 105 долларов США. Устройство уже доступно для предзаказа по специальной цене 649 юаней, что составляет около 97 долларов США. Компания начнет отправку устройства с 1 ноября.

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Источник: techgenyz.com



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