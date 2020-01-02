Информация о цене Xiaomi Watch Color за день до выхода

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В последние дни уходящего 2019 года компания Xiaomi представила свои вторые смарт-часы под собственной маркой — Watch Color. Оглашение характеристик и ценника компания приберегла до 3 января, когда и стартуют официально продажи носимого гаджета. Но инсайдеры уже успели разузнать параметры новинки, а теперь назвали и ценник на нее.

Правда, на поверку все оказалось проще. Стоимость Xiaomi Watch Color была найдена на промо-плакате, выставленном в одном из фирменных магазинов компании в Китае. Он гласит, что продавать умные часы будут за 799 юаней или $115.

Известно, что Xiaomi Watch Color оснастили круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,39 дюйма разрешением 454х454 точки. Питает его аккумуляторная батарея емкостью 420 мАч, есть поддержка Bluetooth 5.0 BLE, GPS, ГЛОНАСС и NFC.

Герметичный корпус позволит совершать со смарт-часами погружение в воду на глубину до 50 метров. Среди прочего носимый гаджет предлагает привычную для фитнес-браслетов функциональность, позволяющую отслеживать физическую активность и можно будет измерять пульс.

Заявлена поддержка голосового ассистента XiaoAI и смарт-часы совместимы с мобильными устройствами, работающими под управлением Android 4.4 и выше.

Источники: mydrivers, cnmo, toutiao

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