Xiaomi выпустит смартфон с гигантской камерой

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200 Мп в смартфоне уже скоро станет реальностью

Считанные дни нас отделяют от момента, когда на рынке появится первый смартфон с 200 Мп камерой. Еще в мае Motorola объявила о своих планах выпустить первенца с рекордным по разрешению датчиком в июле. На данный момент точная дата анонса не объявлена и вероятнее всего его проведут во второй половине месяца.

Среди тех, кто также не прочь впечатлить падкую на цифры аудиторию и Xiaomi. Не секрет, что она работает над смартфоном с 200 Мп камерой и это будет модель среднего класса. Издание Xiaomiui уверено, что новинка не заставит себя долго ждать и уже скоро Xiaomi представит аппарат. Естественно, при условии, что она будет удовлетворена результатом работы камеры.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что в смартфонах Motorola и Xiaomi установят датчик от Samsung. На данный момент в ее портфолио есть два сенсора на 200 Мп ISOCELL HP1 и ISOCELL HP3. Обзавелась одним датчиком с аналогичным разрешением и Omnivision, но выход первых устройств с ним запланирован на начало 2023 года.

Напомним, что необходимый эффект с высоким разрешением достигнут за счет технологии пиксельного биннинга, позволяющей объединить в один большой сразу 16 соседних пикселей. В теории это позволит больше захватывать света, что особенно важно при создании снимков при слабом освещении.

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Источник: xiaomiui