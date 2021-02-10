Мегапиксельное безумие: Samsung наглядно демонстрирует возможности 200 Мп датчика
Создана фоточка, превышающая размер баскетбольной площадки
Samsung та компания, которая считает, что много мегапикселей не бывает. Именно она первой выпустила сенсор Samsung HP1 разрешением 200 Мп и произошло это в сентябре прошлого года. До сегодняшнего дня на рынке нет смартфонов с камерой на 200 Мп, но уже в июле эта оплошность будет устранена. Motorola первой выпустит смартфон с рекордным сенсором.
Чтобы донести до потенциальной аудитории, что 200 Мп это благо, Samsung опубликовала промо-ролик. Нам показали процесс создания огромного полотна шириной 28 метров и высотой 22 метра. Эта площадь в полтора раза превышает площадь баскетбольной площадки.
Для создания рекордной фоточки была взята плата, куда встроили датчик на 200 Мп, внешний дисплей и профессиональный фотообъектив. А в качестве объекта фотосъемки была выбрана кошка. Была сделана серия снимков с использованием различных настроек. Затем напечатали 12 отдельных фрагментов площадью 616 м², которые «сшили» воедино в одно большое полотно и его вывесили на фасаде высотного здания.
Samsung подчеркнула, что преимущество 200 Мп заключается в том, что пользователи могут создавать снимки, которые можно увеличивать или обрезать без ущерба для качества изображения. Она считает, что вскоре 200 Мп сенсоры станут стандартом для создания видео в формате 8К.
Напомним, что в основу датчика Samsung HP1 положена технология ChameleonCel, позволяющая группировать четыре или 16 соседних пикселей в один большой. Такая трансформация позволяет создавать снимки разрешением 50 Мп или 12,5 Мп, где размер каждого пикселя равен 1,28 мкм или 2,56 мкм соответственно.
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Источник: androidauthority
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