Мегапиксельное безумие: Samsung наглядно демонстрирует возможности 200 Мп датчика

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Создана фоточка, превышающая размер баскетбольной площадки

Samsung та компания, которая считает, что много мегапикселей не бывает. Именно она первой выпустила сенсор Samsung HP1 разрешением 200 Мп и произошло это в сентябре прошлого года. До сегодняшнего дня на рынке нет смартфонов с камерой на 200 Мп, но уже в июле эта оплошность будет устранена. Motorola первой выпустит смартфон с рекордным сенсором.

Чтобы донести до потенциальной аудитории, что 200 Мп это благо, Samsung опубликовала промо-ролик. Нам показали процесс создания огромного полотна шириной 28 метров и высотой 22 метра. Эта площадь в полтора раза превышает площадь баскетбольной площадки.

Для создания рекордной фоточки была взята плата, куда встроили датчик на 200 Мп, внешний дисплей и профессиональный фотообъектив. А в качестве объекта фотосъемки была выбрана кошка. Была сделана серия снимков с использованием различных настроек. Затем напечатали 12 отдельных фрагментов площадью 616 м², которые «сшили» воедино в одно большое полотно и его вывесили на фасаде высотного здания.

Samsung подчеркнула, что преимущество 200 Мп заключается в том, что пользователи могут создавать снимки, которые можно увеличивать или обрезать без ущерба для качества изображения. Она считает, что вскоре 200 Мп сенсоры станут стандартом для создания видео в формате 8К.

Напомним, что в основу датчика Samsung HP1 положена технология ChameleonCel, позволяющая группировать четыре или 16 соседних пикселей в один большой. Такая трансформация позволяет создавать снимки разрешением 50 Мп или 12,5 Мп, где размер каждого пикселя равен 1,28 мкм или 2,56 мкм соответственно.

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Источник: androidauthority