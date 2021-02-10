Xiaomi вздернет конкурентов, когда уберут Тима Кука и LeTV вернется

709

Лето подошло к концу, на календаре сентябрь. Для нас смена поры года ничего не меняет, мы продолжаем искать интересные новости и активно трудиться, чтобы предлагать вам актуальный и любопытный контент. Так что устраивайтесь поудобнее и смотрите наш дайджест новостей, где собрали наиболее интересные новости уходящей недели.

Официальных новостей от компаний было немного. Пришлось довольствоваться инсайдами. Так, сетевые информаторы слили в сеть характеристики смартфона под маркой LeTV, который станет первым устройством компании после перерыва. Рынок новинка не взбудоражит, типичный бюджетник.

Интересную вещь на одной из выставок показала Samsung — смартфон, который сгибается по типу буквы Z. Компания идет дальше в своих стремлениях сгибать гаджеты. Свое умение складывать смартфон вскоре должна продемонстрировать и Oppo, в сентябре должно стартовать производство модели с гибким дисплеем.

Инсайдеры вновь не позволили Samsung сохранить в секрете очередную новинку. О Galaxy S21 FE известно практически все, осталось дождаться объявления даты анонса и ценника. Чтобы подобное пресечь в дальнейшем, Samsung подготовила соглашение о конфиденциальности для своих партнеров-поставщиков. По его условиям они будут сообщать южнокорейскому гиганту о кадровых изменениях, а также введут ограничения работ, где могут быть задействованы только принятые на работу сотрудники.

После того как Xiaomi представила Mi Pad 5, Oppo готовится предложить свои решения в сегменте планшетов. Один гаджет покажет сама Oppo, а другой — суббренд Realme. Кстати, Realme творит какую-то дичь, штампуя большое количество смартфонов. На очереди две новинки — Realme 8i и Realme 8s.

Известный блогер Джон Проссер рассказал, когда стоит ждать выход Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а аналитики рассказали во сколько обходится Google привилегия установки собственного поисковика в браузере Safari. Сама Google отметилась стебом над Apple в рекламном ролике о чудотворности 3,5 мм разъема для наушников.

Из нашего ролика вы узнаете, когда Тим Кук может отправиться на пенсию, какими могут быть Xiaomi Mi 11T, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra, как фанаты Xiaomi все больше симпатизируют чипам MediaTek и кто первым на глобальном рынке получит расширенную версию MIUI 12.5. И напоследок расскажем, как смартфон спас жизнь, прикрыв от пули. Приятного просмотра!