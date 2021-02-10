Xiaomi взялась за блокировку «серых» смартфонов

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Как жить теперь пользователям в ряде стран без Xiaomi?

Xiaomi взялась наводить порядок в ряде стран в попытке ограничить серый рынок, но заодно этим бьет по обычным покупателям. Борьба начата с теми странами, где продукция Xiaomi не продается официально. Метод противодействия выбран банальный — блокировка устройств через программное обеспечение.

Первые жалобы на блокировку устройств начали поступать с Кубы, а позже об этом же стали сообщать и жители Сирии. На их смартфоны поступило сообщение, что пользоваться гаджетом запрещено и он заблокирован. Интересно, что блокировка выборочная и не всем «перекрыли кислород». Избежать плачевной участи, прежде всего, удалось целому ряду моделей, которые были приобретены в Европе, Индии или США.

В общем жили себе фанаты Xiaomi счастливо, славили марку и радовались недорогим устройствам, но все прелести одночасье исчезли. Компания считает такие смартфоны контрафактом, и их продажа в ряде стран является грубейшим нарушением ее политики продаж.

В соответствии с условиями продажи техники Xiaomi, которые опубликованы на ее официальном веб-сайте, компания четко регламентирует, в какие страны запрещен экспорт ее продукции. Под эмбарго попали Куба, Иран, Сирия, Северная Корея, Судан и Крым. Не сложно догадаться, что список составлен с оглядкой на политические мотивы и действующие международные ограничения по части поставки продукции в эти страны.

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На данный момент нет полной информации, являются ли случаи блокировки массовыми или же Xiaomi всерьез взялась за «серые» смартфоны. Очевидно только то, что политика изгнания применяется только к определенным странам и не затрагивает «серые» устройства, которые попадают на рынки, где аппараты Xiaomi официально доступны.

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Источник: xiaomidictos