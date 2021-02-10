4 года патчей безопасности: Xiaomi назвала смартфоны с расширенной поддержкой

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Xiaomi будет в числе тех, кто подтолкнет к тому, что 4 года поддержки станут нормой

Сколько производители должны поддерживать смартфон? Многим на ум приходит 2-3 года, но есть немало и тех, кто считает, что обновления должны выходить в течение 5-ти лет. И это вполне логично, ведь в современном мире есть немало моделей, которые являются вполне конкурентоспособными по производительности и функциональности и по истечении 2-3 лет.

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Недавно Германия предложила Евросоюзу обязать всех производителей выпускать патчи безопасности и запчасти к устройствам в течение 7 лет. И эта инициатива получила широкий резонанс и вызвала немало споров. Все эти перипетии, похоже, не проходят мимо Xiaomi, которая быстро реагирует на все «модное» и хайповое.

Длительный срок поддержки — одна из таких тем. И сегодня, 9 сентября Xiaomi объявила, что ее грядущие смартфоны XiaoMi 11T и 11T Pro получат три крупных обновления Android и четыре года будут получать патчи безопасности. Напомним, что дуэт этих доступных флагманов дебютирует 15 сентября. Xiaomi станет третьей компанией после Samsung и OnePlus, кто будет выпускать патчи безопасности для своих устройств в течение 4-х лет.

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Xiaomi также изучает возможность предложить расширенную поддержку и для других своих устройств. Хотя маловероятно, что такую привилегию получат доступные гаджеты компании. Четыре года прихода заплаток безопасности более вероятная перспектива для флагманов. И, возможно, для серии Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi Mix 4 могут сделать такое исключение.

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Источник: androidcentral