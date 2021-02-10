Xiaomi Watch S3 представят 26 октября, вместе с Xiaomi 14 и HyperOS – официальные постеры

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Интересные часы с разнообразной стилистикой

Хотя в центре внимания презентации Xiaomi 26 октября будет серия Xiaomi 14 и HyperOS, не менее интригует выход Xiaomi Watch S3 в тот же день. Умные часы получат сменный безель, мощное «железо» и качественный экран.



Круглый циферблат и наличие нескольких цветовых вариантов придают Xiaomi Watch S3 классический и вневременной вид, напоминающий традиционные часы. Xiaomi описывает Watch S3 как «изысканные и простые, отличный во всем». Компания акцентирует внимание на дисплее высокой четкости и высокой полезной плоскости экрана. Матовая текстура корпуса придает элемент изысканности и простоты дизайну.



Часы получат 1,43” AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц, поддержкой 16,7 млн цветов, 326 PPI и яркостью 600 нит.



Xiaomi Watch S3 может похвастаться сменным безелем, который добавляет возможности для персонализации внешности. Интегрированная в часы eSIM поддерживает независимые звонки и работу в сети. Часы интегрированы с новой HyperOS.﻿

Источник: Sparrows News