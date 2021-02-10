Xiaomi закрывает Mi, главная проблема iPhone 13, Samsung провалы и надежды

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За прошедшие дни мы узнали, что Яндекс внедрила фильтр спам-звонков, Sony продолжает жить в своем измерении и выпускает «доступные» устройства по неадекватно высокой цене, а дефицит комплектующих толкает ряд китайских компаний на сомнительную авантюру с покупкой контрафактных или бракованных чипов. Были и другие интересные новости, о которых мы расскажем в очередном дайджесте новостей.

Epic Games разворошил осиное гнездо и в ходе судебных разбирательств против Apple и Google показал, как много скелетов хранится в шкафу у компаний. Так, оказалось, что Google приплачивала некоторым разработчикам за то, чтобы их приложения были эксклюзивом Google Play.

Samsung отметилась анонсом Galaxy A52s, запросив за него слишком много. Возможно, более адекватным будет прайс на Galaxy M52 5G. А еще компания отметилась странным троллингом покойного Стива Джобса.

Honor, которая еще не так давно была суббрендом, теперь сама стала материнской компанией. Oppo же представила свою линейку магнитных беспроводных устройств, а Vivo готовится показать фирменный чип обработки изображений.

Официальных новостей от Apple не было, а вот инсайдеры рассказали о планах компании выпустить iMax mini, а также о том, когда же она может предложить в iPhone подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Громкой новостью последних дней стал отказ Xiaomi от бренда Mi и, начиная с третьего квартала нынешнего года в названии устройств пропадет приставка Mi. Поговорим немного о том, какими будут будущие Xiaomi 12 и линейка XiaoMi 11T. А под конец вас ждет наша традиционная рубрика «Дичь». Там есть чему удивиться. Все подробности — на видео. Приятного просмотра!