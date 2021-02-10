В Redmi Note 10 Pro 5G предложили механизм «подкачки» памяти

536

Redmi Note 10 Pro 5G добавили виртуальной памяти на 2 Гб

Ряд производителей взяли за правило предлагать механизм расширения виртуальной оперативной памяти, чтобы удовлетворить все растущие потребности со стороны приложений. Это позволяет пользователям держать в кэше большее количество запущенных утилит для более быстрого доступа к ним. И эту фишку теперь получил и Redmi Note 10 Pro 5G с очередным обновлением.

Читать также: Телефон Xiaomi завис на логотипе Mi ﻿

После установки апдейта, система выделит 2 Гб внутренней памяти и при необходимости «поделиться» ими с оперативной памятью. Таким образом, в зависимости от объема памяти на Redmi Note 10 Pro 5G — 6 Гб или 8 Гб, пользователь получает 8 Гб или 10 Гб оперативной памяти.

Само обновление легкое и приносит с собой только функцию виртуальной памяти. На данном этапе фича доступна только для владельцев китайской версии Redmi Note 10 Pro 5G. Но ожидается, что впоследствии компания выпустит аналогичный апдейт и для глобальной версии смартфона. Но вот когда это может случиться, информации нет никакой.

Читать также: Как настроить Алису на телефоне Xiaomi ﻿

Напомним, что Redmi Note 10 Pro 5G в Китае предлагает три конфигурации: 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб. Он оснащен процессором Dimensity 1100, флэш-памятью UFS 3.1 и 6,6-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 120 Гц, защищает который стекло Corning Gorilla Victus. Его укомплектовали быстрой зарядкой на 67 Вт и батареей емкостью 5000 мАч.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿ ﻿

Источник: gsmarena