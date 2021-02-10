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Xiaomi сломала систему и показала зарядку мощностью 300 Ватт!

28.02.2023 63 0

Вот и новый рекорд мощности зарядки – когда маркетинг сильнее здравого смысла

Три недели тому назад компания Realme анонсировала модель GT Neo 5 с зарядкой с рекордной мощностью 240 Вт. Мы писали, что этот рекорд продержится долго, потому что сам разъем Type-C сертифицирован на такую максимальную мощность тока. И вот компания Xiaomi под брендом Redmi показала зарядку мощностью 300 Вт.

 

Redmi-300W-charging

 

Она полностью заряжает батарею емкостью 4100 мАч менее чем за 5 минут. Показана именно технология и пока не указано, в каком смартфоне она будет реализована и когда. На сегодняшний день эта гонка уже начинает выходить за рамки здравого смысла. Если раньше с увеличением мощности время заряда уменьшалось в разы, то теперь битва идет за считанные минуты и каждая минута стоит нам части емкости и цены устройства.

 

 

Redmi утверждают, что им пришлось модифицировать разъем для того, чтобы достичь такой мощности и это создает определенные проблемы. Европейские регуляторы не очень любят вмешательство в сертифицированные технологии и вряд ли такой смартфон вообще будет допущен на глобальные рынки. Возможно, сейчас идет сертификация разъема увеличенной мощности, но в нынешних реалиях выход такого смартфона возможен только на рынке Китая.

 

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Источник: xiaomiui

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 28.02.2023

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Xiaomi сломала систему и показала зарядку мощностью 300 Ватт!