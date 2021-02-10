Xiaomi снова потролила Apple: на этот раз досталось новой камере iPhone 15

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Xiaomi пытается перетащить на себя часть внимания

Индустрия смартфонов – это высококонкурентная сфера, и время от времени эта конкуренция заставляет производителей вступать в игривые шутки друг с другом. Когда Apple представила главную модель своей серии iPhone 15 с 48-мегапиксельным сенсором камеры, это вызвало забавное сравнение среди ведущих игроков в мире телефонов. Прежде всего, есть факт, который все должны признать: разрешение камеры – не единственный фактор, определяющий качество фотографий.

Однако Xiaomi решила немного поразвлечься с этой новой разработкой и подразнить iPhone 15 своей моделью Redmi Note 7 относительно разрешения камеры. То, что Xiaomi использовала 48-мегапиксельный сенсор камеры несколько лет назад, фактически показывает, как долго длится это соперничество. Xiaomi произвела революцию в индустрии много лет назад, интегрировав камеры высокого разрешения в свои смартфоны. Неудивительно, что Xiaomi решила поиздеваться над Apple в этот момент. Хотя интересно, почему в прошлом году это осталось без внимания Xiaomi, ведь iPhone 14 Pro также имел 48-мегапиксельный сенсор.

Но реальность, лежащая в основе этого шутливого соперничества, заключается в том, что у обеих компаний есть свои уникальные особенности и сильные стороны. Apple известна своим изящным дизайном, экосистемой и процессорами, в то время как Xiaomi выделяется бюджетными и высокопроизводительными устройствами. Разрешение камеры – лишь один из пунктов, и оба бренда идут разными путями в этом отношении.

Эта игривая конкуренция, в которой Xiaomi дразнит Apple, на самом деле идет на пользу потребителям. Оба бренда пытаются превзойти друг друга, стремясь предоставить лучшие продукты в мире технологий, что в конечном итоге дает нам, пользователям, больше выбора.

Xiaomi, используя презентацию iPhone 15 в качестве повода для шуток, увеличивает ажиотаж в мире технологий и заставляет нас с нетерпением ждать их новых смартфонов. Стоит также отметить, что Xiaomi не первая, кто таким образом тролит Apple, с частой регулярностью таковым пользуются Google, Samsung.

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Источник: xiaomiui