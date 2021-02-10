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  • Ядерный реактор у вас в смартфоне: Betavolt разработала аккумулятор, который не разряжается для смартфонов и дронов!﻿

Ядерный реактор у вас в смартфоне: Betavolt разработала аккумулятор, который не разряжается для смартфонов и дронов!﻿

12.01.2024 111 0

Почти реактор у вас в смартфоне

Ядерная энергетика существует с начала 20-го века, но подлинного взлета она достигла в середине 2000-х годов. Первая управляемая цепная ядерная реакция 2 декабря 1942 г. под руководством итальянского физика Энрико Ферми в рамках знаменитого Манхэттенского проекта. Это был прорыв в ядерных разработках.

startup

Сегодня исследуют разные методы использования ядерной энергии. В частности, китайский стартап разработал аккумулятор, который, как он утверждает, не нуждается в зарядке или обслуживании в течение 50 лет. Базирующаяся в Пекине компания Betavolt попадает в заголовки газет благодаря своему прорыву в миниатюризации атомной энергии. Ей удалось сжать 63 ядерных изотопа в модуль размером с монету.

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Компания сообщает, что батарея уже проходит пилотные испытания. Они хотят внедрить такую технологию в телефоны и дроны. Теперь ваша бабушка точно может сказать "не спи с телефоном, потому что он излучается". Но пока нет четкой даты запуска. Хотя нас уверяют, многослойная конструкция аккумулятора предотвращает его возгорание или взрыв под влиянием внезапной силы. Кроме того, он может выдерживать экстремальные температуры от -60 до 120 градусов.

Компания мыслит масштабно, представляя себе мобильные телефоны, не нуждающиеся в подзарядке, или беспилотники, летающие бесконечно долго. Но давайте будем реалистами: долгий срок службы и непрерывная мощность этих батарей может оказаться чрезмерной для смартфонов, которые обычно заменяем раз в несколько лет и которые можно легко зарядить. Кроме того, современные устройства устаревают программно.

startup

После использования батарея тоже остается безопасной для окружающей среды: "атомарные батареи являются экологически чистыми. После периода распада 63 изотопа превращаются в стабильный изотоп меди, который не является радиоактивным и не представляет никакой угрозы или загрязнения для окружающей среды".

Источник: independent

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 12.01.2024
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Ядерный реактор у вас в смартфоне: Betavolt разработала аккумулятор, который не разряжается для смартфонов и дронов!﻿