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Мы уже привыкли, что лидером в плане обновления программного обеспечения является компания Apple. Но в этом случае речь идет о iOS, а как же обстоят дела у Android? В этой новости мы собрали график поддержки флагманов от популярнейших производителей. Давайте узнаем, как долго великие бренды обновляют свои топовые флагманские устройства.

Сроки обновления популярных смартфонов

Мы подготовили удобный график, в котором вы можете просмотреть время поддержки смартфонов.

Телефоны Google – 3 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.

Телефоны Samsung – 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.

Телефоны Oppo – 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.

Телефоны OnePlus – 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.

Телефоны Vivo – 3 года обновления Android и 3 года патчей безопасности.

Телефоны Xiaomi – 3 года обновления Android и 4 года патчей безопасности.

Телефоны Motorola – 3 года обновления Android и 4 года патчей безопасности.

Телефоны Realme – 3 года обновления Android и 4 года патчей безопасности.

Телефоны Nokia – 3 года обновления Android и 3 года патчей безопасности.

Телефоны Asus – 2 года обновления Android и 2 года патчей безопасности.

Телефоны Sony – 2 года обновления Android и 3 года патчей безопасности.

Телефоны Honor – 2 года обновления Android и 2 года патчей безопасности.

Телефоны TCL – 2 года обновления Android и 2 года патчей безопасности.

Телефоны ZTE – 1 год обновлений Android и 1 год патчей безопасности.

Как видим, в тройку лидеров с 4 годами Андроид-обновлений входит Samsung, Oppo и OnePlus. Далее с 3 годами поддержки идут Google, Vivo, Xiaomi, Motorola, Nokia и Realme. Два года обновления Android предлагают бренды Asus, Sony, Honor и TCL. И на последнем месте бренд ZTE, обновляющий свои аппараты всего 1 год.

Источник: Twitter

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