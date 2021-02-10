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Как долго Android-флагманы будут получать обновления

13.02.2023 94 0

Мы уже привыкли, что лидером в плане обновления программного обеспечения является компания Apple. Но в этом случае речь идет о iOS, а как же обстоят дела у Android? В этой новости мы собрали график поддержки флагманов от популярнейших производителей. Давайте узнаем, как долго великие бренды обновляют свои топовые флагманские устройства.

Сроки обновления популярных смартфонов

сколько лет обновляются флагманы на андроид

Мы подготовили удобный график, в котором вы можете просмотреть время поддержки смартфонов.

 

  • Телефоны Google – 3 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.
  • Телефоны Samsung – 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.
  • Телефоны Oppo – 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.
  • Телефоны OnePlus – 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности.
  • Телефоны Vivo – 3 года обновления Android и 3 года патчей безопасности.
  • Телефоны Xiaomi – 3 года обновления Android и 4 года патчей безопасности.
  • Телефоны Motorola – 3 года обновления Android и 4 года патчей безопасности.
  • Телефоны Realme – 3 года обновления Android и 4 года патчей безопасности.
  • Телефоны Nokia – 3 года обновления Android и 3 года патчей безопасности.
  • Телефоны Asus – 2 года обновления Android и 2 года патчей безопасности.
  • Телефоны Sony – 2 года обновления Android и 3 года патчей безопасности.
  • Телефоны Honor – 2 года обновления Android и 2 года патчей безопасности.
  • Телефоны TCL – 2 года обновления Android и 2 года патчей безопасности.
  • Телефоны ZTE – 1 год обновлений Android и 1 год патчей безопасности.

 

Как видим, в тройку лидеров с 4 годами Андроид-обновлений входит Samsung, Oppo и OnePlus. Далее с 3 годами поддержки идут Google, Vivo, Xiaomi, Motorola, Nokia и Realme. Два года обновления Android предлагают бренды Asus, Sony, Honor и TCL. И на последнем месте бренд ZTE, обновляющий свои аппараты всего 1 год.

 

Источник: Twitter

 

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Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 13.02.2023

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Как долго Android-флагманы будут получать обновления