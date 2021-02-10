Как установить бета-версию MIUI 14 для Китая на устройствах Xiaomi, Redmi и POCO?

214

Те, кто хочет попробовать новейшие функции MIUI, пришли по верному адресу.

MIUI 14 China Beta – это оптимизированная версия MIUI. Вместе с тем, многие функции сначала добавляют в MIUI China Beta. Xiaomi регулярно выпускает обновления MIUI 14 China Beta для своих устройств. MIUI China Beta доступна еженедельно. У вас есть возможность установить эту приватную бета-версию на свой смартфон.

Но многие пользователи не знают, как установить MIUI 14 China Beta на устройствах Xiaomi, Redmi и POCO. В этой статье мы расскажем вам, как установить обновление MIUI 14 China Beta на смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO.

Как мы объясняли выше, MIUI 14 China Beta является наиболее оптимизированной версией MIUI. Если вы хотите иметь лучший опыт использования MIUI, вам следует попробовать MIUI China Beta. Эта прошивка обычно была разделена на ежедневные и еженедельные бета-версии.

Однако Xiaomi приняла решение полностью прекратить публикации ежедневно 28 ноября 2022 года. Еженедельные версии MIUI продолжает выпускаться для пользователей, а ежедневная бета-версия доступна только внутри компании.

Если вам интересно установить бета-версию MIUI 14 для Китая на модели Xiaomi, Redmi и POCO, вы в нужном месте. Для этого на устройстве необходимо установить специальное программное обеспечение TWRP или OrangeFox. Для тех, кто уже имел дело с перепрошивкой смартфонов, эти программы знакомы, а для новичков оставлю ссылку на статью с инструкцией . Еще раз напоминаю, что все подобные манипуляции вы делаете на свой страх и риск! Далее вам нужно скачать версию MIUI China Beta, подходящую для вашей модели мобильного телефона.

Вы можете скачать бета-версии MIUI для Китая с MIUI Downloader . Поначалу давайте проверим, какие модели получили обновление MIUI China Beta. Ниже вы увидите список устройств, для которых это доступно:

После загрузки соответствующего обновления для устройства с MIUI Downloader войдите в меню TWRP с помощью комбинации клавиш (удерживайте кнопку увеличения громкости и питания). Загрузите файл обновления, как показано на фотографии.

Очень важно, если вы переходите из обычной прошивки на MIUI China Beta, вам нужно отформатировать устройство. Вы можете узнать, как отформатировать устройство, просмотрев фото ниже.

После этого перезагрузите устройство и наслаждайтесь бета-версией MIUI 14 China. Теперь вы первыми почувствуете новые возможности MIUI 14 , не дожидаясь стабильных обновлений. Что вы думаете о MIUI China Beta? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях.

Источник: xiaomiui.net