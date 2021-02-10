Качественные рендеры Galaxy Tab S9 FE/Galaxy Tab S9 FE+: топ менеджеров Samsung покусала Xiaomi

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Хорошие планшеты, но зачем столько?

Известный инсайдер и концептмейкер OnLeaks выложил в сеть качественные рендеры будущих планшетов фанатской линейки Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+.

Galaxy Tab S9 FE

Немного пугает то, что вместе с тремя обычными версиями выйдет еще как минимум два планшета для фанатов. Неужели Samsung так поверила в рынок планшетов, что выпустит целых пять устройств. Такое впечатление, что поведение Xiaomi по раздуванию "резиновой" линейки Note 12 понравилось кому-то из топ-менеджеров корейцев.

Подробные характеристики Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+ пока неизвестны, но мы знаем, что работать они будут на чипе Exynos 1380 таком же как в Galaxy A 54. Медленным его назвать нельзя, но игровыми планшеты точно не будут. Также оба будут поддерживать беспроводной стилус. Основным отличием двух моделей станет диагональ дисплея.

Galaxy Tab S9 FE+

Плюсовая версия будет с большой 12.4 дюймовой матрицей, а обычная со стандартным на сегодняшний день 10.9 дюймовым экраном. Дизайн корпуса у всей линейки будет очень похож, только у фанатских ощутимо более толстые рамки. Точной даты анонса пока нет, есть маленький шанс, что это произойдет вместе с основной линейкой на летней презентации, но, скорее всего, это произойдет на отдельном мероприятии до конца года.

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Источник: twitter