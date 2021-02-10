Качественные изображения OPPO Find N3 во всех цветах

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Четыре цвета, задняя панель из экокожи или стекла

Презентация складного смартфона OPPO Find N3 запланирована на 19 октября, накануне в сеть попали рендеры всех цветовых вариантов телефона.



Известный информатор Эван Блас поделился набором высококачественных официальных изображений OPPO Find N3 во всей его красоте. Они показывают устройство со многих углов, демонстрируя необыкновенное внимание к деталям и палитру из четырех цветов: черного, золотого, зеленого и красного.



Цветовые модификации Find N3 получили разные материалы задней панели. Черные и красные модели украшены элегантной экокожей, а золотые и зеленые имеют стеклянную заднюю часть.



Однако не только эстетика делает Find N3 выдающимся устройством. Как стало известно ранее, OPPO Find N3 и его «клон» OnePlus Open обладают выдающимися дисплеями с большой яркостью и мощными характеристиками камер, которые соединены в очень тонком корпусе.

Источник: Sparrows News