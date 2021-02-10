Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Качественные изображения OPPO Find N3 во всех цветах

18.10.2023 21 0

Четыре цвета, задняя панель из экокожи или стекла

Презентация складного смартфона OPPO Find N3 запланирована на 19 октября, накануне в сеть попали рендеры всех цветовых вариантов телефона.

 

OPPO Find N3


Известный информатор Эван Блас поделился набором высококачественных официальных изображений OPPO Find N3 во всей его красоте. Они показывают устройство со многих углов, демонстрируя необыкновенное внимание к деталям и палитру из четырех цветов: черного, золотого, зеленого и красного.

 

﻿


Цветовые модификации Find N3 получили разные материалы задней панели. Черные и красные модели украшены элегантной экокожей, а золотые и зеленые имеют стеклянную заднюю часть.

 

OPPO Find N3


Однако не только эстетика делает Find N3 выдающимся устройством. Как стало известно ранее, OPPO Find N3 и его «клон» OnePlus Open обладают выдающимися дисплеями с большой яркостью и мощными характеристиками камер, которые соединены в очень тонком корпусе.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Качественные изображения OPPO Find N3 во всех цветах