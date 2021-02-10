Складной OnePlus Open станет мощным камерафоном – в сеть попали характеристики камер

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Одна из лучших камер на рынке﻿﻿

Неофициально стала известна конфигурация камер сложного смартфона OnePlus Open. Также появился похож на официальный постер с характеристиками камер.



Основная камера OnePlus Open оснащена 48 МП датчиком Sony LYTIA-T808 Pixel Stacked с оптической стабилизацией. Сенсор CMOS 1/1,43” получил объектив с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/1,7, которые будут способствовать детализации фото и качественным снимкам при плохом освещении.



Телефотокамера имеет 64 МП датчик OV64B с OlS, 3x оптическое масштабирование и 6x цифровой зум. Благодаря 120x гибридному зуму, эта камера позволяет снимать удаленные объекты с большой ﻿четкостью, диафрагма f/2,6 обеспечит качественную размытость фона.



Ультраширокая 48 МП камера имеет сенсор Sony IMX581. Благодаря углу обзора 114° и диафрагме f/2,2 она хорошо подойдет для пейзажей, групповых фотографий и уникальных ракурсов.



Внешний дисплей OnePlus Open получит 32 МП селфи-камеру, в то время как внутренний будет иметь 20 МП.



Смартфон поддерживает запись видео 4K со скоростью 30/60 кадров в секунду. Кроме того есть поддержка Dolby Vision HDR для видео 1080p и 4K 30 кадров в секунду.



Таким образом, OnePlus Open станет не только очень тонким, мощным складным смартфоном, но и одним из самых лучших камерафонов. Это же, очевидно, касается и его «брата» OPPO Find N3 – фактически это будут одинаковые смартфоны. Ранее стало известно, что смартфоны получат отличные экраны.

Источник: Sparrows News