YouTube борется с дезинформацией и внедряет специальный режим просмотра новостных сюжетов

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Борьба с дезинформацией начата

Мы живем в мире, где дезинформация выиграла войну против точных сообщений, и как бы мы ни пытались напомнить нам, что не стоит спешить с выводами всякий раз, когда читаем что-то возмутительное, чаще всего вред наносится даже после того, как правда выплывает на поверхность.

Пытаясь предотвратить распространение дезинформации, YouTube ввел специальный режим просмотра новостных сюжетов. Весь контент, представленный на этой странице, взят из "авторитетных источников" через обычные видео, прямые трансляции, подкасты и Shorts﻿.

Чтобы начать просмотр новостей, просто откройте специальную страницу и нажмите видео с иконкой газеты на главной странице или в результатах поиска.

YouTube объявил, что новая функция разворачивается волнами для мобильных пользователей около 40 стран, а интеграция компьютерами и телевизорами произойдет позже.

В дополнение к просмотру новостей, YouTube запускает инновационную программу Shorts Innovation Program for News, которая имеет целью "усилить возможности новостных организаций в создании короткометражных видео с помощью финансовых грантов и поддержки специалистов". В проекте примут участие 20 организаций из 10 стран, а начальные инвестиции составят 1,6 миллиона долларов США. YouTube заявляет, что участники будут отобраны на основе "сильного присутствия полнометражного видео" на платформе.

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Источник: blog.youtube