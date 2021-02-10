YouTube ждет интересный редизайн с заменой библиотеки на новую вкладку

231

Наконец-то и на YouTube изменения

YouTube уже давно поддерживает свой язык дизайна, который отличает его от других приложений Google. YouTube для Android сейчас тестирует несколько заметный редизайн, заменяющий вкладку "Библиотека" на "Вы".

Теперь YouTube удаляет аватар вашего профиля в правом верхнем углу и перемещает его на нижнюю панель. Он служит иконкой для новой вкладки "Вы", сочетающей в себе функциональность предыдущего меню аккаунта и Библиотеки.

Информация о вашем канале появляется первой, вместе с кнопками "Изменить аккаунт", "Учетная запись Google" и "Включить инкогнито". Доступ к настройкам программы осуществляется с помощью иконки с изображением шестерни, которая появляется только на этой странице, и доступ к ней стал быстрее, чем раньше.

Далее следуют карусели для истории и плейлистов, при этом последний больше не является непрерывным списком. Тем не менее, можно утверждать, что для основного приложения YouTube наличие библиотеки менее важно, чем для YouTube Музыки или ТВ.

Ваши видео, Загрузка, Ваши клипы, Ваши фильмы, Подписка, Время просмотра, Помощь и Отзывы завершают эту страницу.

Читайте также: Google выпустила обновление для Google Play Store: новые интересные функции уже ждут вас!

Источник: phonearena