YouTube может «поджарить» батарею iPhone – исследователь сравнил два смартфона с разными сценариями работы

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Постоянно играете и смотрите видео на смартфоне – готовьтесь к снижению автономности

Известный немецкий исследователь компьютерного «железа» Игорь Валлосек заинтересовался проблемой деградации батареи iPhone. Он сравнил ресурс батареи и условия эксплуатации двух iPhone.



На примере видно, что постоянное использование «тяжелых» программ, таких как YouTube и YouTube Music плохо влияет на оставшийся максимальный ресурс. Один из iPhone 13 13 Pro Max (черный на скриншотах) преимущественно использовался как рабочий, а также для прослушивания музыки в Tidal и TuneIn. Этот аппарат имеет стаж эксплуатации 2 года, в отличие от более активно используемого 1,5-летнего iPhone. Оба смартфона заряжались в среднем одинаково – от 20% и ниже примерно до 80%, не до 100%.



Другой iPhone 13 Pro Max (белый на скриншотах) почти все время играл музыку, в том числе с YouTube, нагревался в силиконовом комбинезоне, активно использовался для общения в социальных сетях и просмотра видео. Скриншоты свидетельствуют о почти втрое большем использовании батареи.



Первый iPhone в среднем работает без подзарядки не менее двух дней, другой – максимум день. К тому же первый имеет металлический чехол с тонким Gorilla Glass на задней панели, рассеивающий тепло. Результат сравнения предсказуем: 2-летний iPhone 13 Pro Max имеет 98% максимального ресурса, 1,5-летний – лишь 86%.



Несмотря на тот факт, что ресурс iPhone «из коробки» не всегда одинаков и изначально может превышать показатель в 100%, разница в условиях эксплуатации вполне очевидна. Igor's Lab делает вывод, что к деградации батареи приводит не столько интенсивная эксплуатация, сколько нагрев в результате нее. Исследователь рекомендует избегать использования силиконовых или кожаных чехлов и использовать металлические аксессуары. Также имеет смысл избегать мест хранения, где iPhone перегревается.

Источник: Igor's Lab