YouTube переходит все границы: приложение собирает конфиденциальные данные пользователей через блокировщика рекламы - Александр Ханфф

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Еще один + к фобии

Google недавно начала бороться с блокировщиками рекламы на стриминговой платформе YouTube. Компания хочет, чтобы пользователи либо смотрели видео с рекламой по назначению, либо подписывались на YouTube Premium, если реклама им надоедает.

Но, как оказалось, такие действия компании не только датируют пользователей, но представляют угрозу конфиденциальным данным. Сообщается , что советник по вопросам конфиденциальности Александр Ханфф готовится представить уголовное обвинение против YouTube в Европе.

Ханфф утверждает, что YouTube использует несанкционированные скрипты для отслеживания, направленные на обнаружение блокировщиков рекламы. По его словам, эта деятельность похожа на несанкционированную слежку за гражданами ЕС. Кроме того, Ханфф подал гражданскую жалобу на систему опроса браузеров YouTube, предназначенную для обнаружения и противодействия блокировщикам рекламы. Эта жалоба была подана в Ирландскую комиссию по защите данных.

Но этот консультант по вопросам конфиденциальности не только указывает пальцем на YouTube. Он утверждает, что за последние 5 лет компания Meta также "незаконно" перехватывала передачу данных в информационной системе (так называемых устройствах) для мониторинга его поведения.

Это все благодаря принятому Закону о цифровых рынках (DMA). ЕС устанавливает четкие критерии для "вратарей" - таких крупных цифровых игроков, как Meta, Google, Microsoft и Apple. С вступлением в силу DMA, эти компании должны пересмотреть свою политику, и некоторые из них уже начали это делать.

Meta, например, ввела платную подписку без рекламы в ЕС - шаг, который требовал ЕС для пользователей, предпочитающих безрекламные ленты. И это еще не все, ведь Apple готовится сменить политику App Store в соответствии с DMA, открывая свою экосистему для конкуренции.

Источник: androidauthority