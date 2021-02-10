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Появились характеристики Honor X9B – компания копирует Xiaoimi

06.10.2023 153 0

Китайцы как китайцы

 

Компания Honor готовит анонс преемника смартфона Honor X9A – X9B. Это устройство нам интересно по крайней мере потому, что у нас ребрендинг X9A продается под названием Honor Magic 5 Lite. Прямо как Xiaomi переименовывает свои смартфоны, так и Honor свои.

 

Появились характеристики Honor X9B – компания копирует Xiaoimi – фото 1

 

Согласно утечке, X9B получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти.

 

Также ожидается тройная камера 64 Мп, аккумулятор 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт и Android 13.

 

Появились характеристики Honor X9B – компания копирует Xiaoimi – фото 2

 

Предыдущая модель X9A стоила около 300 долларов – у нас Honor Magic 5 Lite от 12 000 грн выше. Ожидается, что цена Honor X9B будет примерно такой же.

 

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Источник - gizmochina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 06.10.2023
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Появились характеристики Honor X9B – компания копирует Xiaoimi