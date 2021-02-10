Появились характеристики Honor X9B – компания копирует Xiaoimi

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Китайцы как китайцы

Компания Honor готовит анонс преемника смартфона Honor X9A – X9B. Это устройство нам интересно по крайней мере потому, что у нас ребрендинг X9A продается под названием Honor Magic 5 Lite. Прямо как Xiaomi переименовывает свои смартфоны, так и Honor свои.

Согласно утечке, X9B получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти.

Также ожидается тройная камера 64 Мп, аккумулятор 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт и Android 13.

Предыдущая модель X9A стоила около 300 долларов – у нас Honor Magic 5 Lite от 12 000 грн выше. Ожидается, что цена Honor X9B будет примерно такой же.

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Источник - gizmochina