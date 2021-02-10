Появились рендеры Samsung Galaxy A15 – стоит ли ждать чего-то нового?

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ТРАДИЦИОННАЯ САМОПОЛУЧЕНИЕ

Недавно снова появились изображения будущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15. И, дизайн выглядит абсолютно предсказуемо – те же вертикальные "островки" для камер, что и во всех других новых Самсунгах.

Это как плюс, так и минус одновременно – они используют одинаковый дизайн как для флагманов, так и для самых дешевых моделей. Плюс для младших моделей – их можно спутать с более дорогими, что одновременно является минусом для старших – они похожи на более дешевые. Однако это только если говорить о задней крышке. Дисплеи очень сильно отличаются у бюджетников флагманов.

Пока известны только размеры Galaxy A15 - 160.2 x 76.8 x 8.4 мм и наличие разъема 3.5 мм. Остальное, предполагаемое – USB-C порт, плоские грани корпуса и торчащая сторона с кнопками. Максимально минорный апдейт дизайна, разве что плоские грани вместо "ошибки".

Итак, напишите в комментарии, нравится ли вам унфикация дизайна Samsung, или наоборот – вам нравится, когда каждый смартфон визуально уникален как у китайцев, несмотря на то, что отличий друг от друга у них мизер.

Источник - Even Blass (X)