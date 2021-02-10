Появились видео цветовые варианты Moto G24, а также загадочный смартфон Motorola со Snapdragon 695 и 8 ГБ RAM появился на GeekBench

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Новый бюджетник от Motorola

Moto G24 появился в серии 360-градусных видеороликов, опубликованных в социальной сети X. Как мы видим на видео, смартфон будет доступен в трех цветах.

Изображения дают нам достаточно хорошее представление о том, как будет выглядеть Moto G24 – спереди мы видим экран с толстыми рамками и перфоратором для селфи-камеры. Как мы уже ранее писали, на задней панели будет основная камера на 50 Мп Quad Pixel и неизвестная дополнительная камера.

Пока другие характеристики не известны, но сегодня некоторый загадочный смартфон с номером модели XT2363-4 появился на GeekBench. В базе данных были обнаружены некоторые его ключевые характеристики, хотя официальное прозвище этого устройства все еще остается неясным, это может быть одна из будущих бюджетных моделей смартфонов Motorola.

Этот загадочный Motorola XT2363-4 оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm, имеющим шесть ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц и два ядра с тактовой частотой 2,21 ГГц. Этот чипсет, о котором идет речь, является SoC Snapdragon 695, работающий в паре с графическим процессором Adreno 619. Ранее Motorola оснащала этим процессором свою среднюю линейку, но может компания сделает шаг вперед, чтобы обогнать своих конкурентов и предоставит этот чипсет смартфонам до $300. .

Moto G24 должно стать одним из самых доступных устройств Motorola. Ожидаем узнать, перейдет ли серия Moto G20 наконец-то на 5G чипсет.

Источник:gsmarena﻿| gizmochina | X