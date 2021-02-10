Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Появились изображения Pixel 8a от Google с экстремально закругленными углами

Появились изображения Pixel 8a от Google с экстремально закругленными углами

22.09.2023 144 0

выглядит необычно

 

В сети появились изображения еще не анонсированного бюджетного смартфона Google Pixel 8a. На фото видно, что смартфон получит значительно закругленные углы и края, что отличает его от предшественника Pixel 7a. Хотя фотографии низкого качества, зная, как часто в сеть утекают данные о смартфонах Google и что это в конечном итоге оказывается правдой – поверить в правдивость этих фото можно

 

Появились изображения Pixel 8a от Google с экстремально закругленными углами – фото 1

 

На утечке Pixel 8a имеет корпус голубого цвета с матовой задней панелью и глянцевыми боковинами, похожими на Pixel 7a. Но углы корпуса здесь очень сильно закруглены.

 

Появились изображения Pixel 8a от Google с экстремально закругленными углами – фото 2

 

Фронтальная камера расположена по средине дисплея, а рамки дисплея остаются достаточно широкими. По сообщениям, Pixel 8a будет работать на чипсете Tensor G3. Ожидается, что смартфон будет анонсирован примерно в мае 2023 года.

 

Итак, если утечка настоящий, экстремально закругленный дизайн станет визитной карточкой линейки Pixel 8a от Google, который будет этот смартфон выделять среди всех остальных, и это не что-то плохое.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 22.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Появились изображения Pixel 8a от Google с экстремально закругленными углами