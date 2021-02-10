Появились изображения Pixel 8a от Google с экстремально закругленными углами

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выглядит необычно

В сети появились изображения еще не анонсированного бюджетного смартфона Google Pixel 8a. На фото видно, что смартфон получит значительно закругленные углы и края, что отличает его от предшественника Pixel 7a. Хотя фотографии низкого качества, зная, как часто в сеть утекают данные о смартфонах Google и что это в конечном итоге оказывается правдой – поверить в правдивость этих фото можно

На утечке Pixel 8a имеет корпус голубого цвета с матовой задней панелью и глянцевыми боковинами, похожими на Pixel 7a. Но углы корпуса здесь очень сильно закруглены.

Фронтальная камера расположена по средине дисплея, а рамки дисплея остаются достаточно широкими. По сообщениям, Pixel 8a будет работать на чипсете Tensor G3. Ожидается, что смартфон будет анонсирован примерно в мае 2023 года.

Итак, если утечка настоящий, экстремально закругленный дизайн станет визитной карточкой линейки Pixel 8a от Google, который будет этот смартфон выделять среди всех остальных, и это не что-то плохое.

Источник: 9to5google