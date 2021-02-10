Появилось коротенькое видео авто Xiaomi SU7 – электромобиль более симпатичный, чем на опубликованых рендерах

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﻿Вживую гораздо лучше﻿

Первый электромобиль Xiaomi под названием SU7 (Speed ​​Ultra 7) вскоре дебютирует – Xiaomi EV получила одобрение от CMIIT (Министерства промышленности и информационных технологий Китая). При сертификации были обнародованы изображения и характеристики серии SU7. Сейчас появилось короткое видео Xiaomi SU7 на трассе – автомобиль кажется более симпатичным, чем на рендерах.









Видео в социальной сети BiliBili длится всего 6 секунд. На нем впервые в реальном времени снято, как Xiaomi SU7 едет по дороге, вероятно, во время тестирования. Автомобиль светло-зеленого цвета с включенными светодиодными задними огнями в целом кажется привлекательным, но мало что можно рассмотреть.









Первое поколение электромобилей Xiaomi состоит из трех моделей: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Дата массового производства и выпуска назначена на первую половину 2024 года. Согласно заявлениям, компания стремится удерживать цену автомобиля на уровне около $20 000, однако окончательная цена еще не установлена. Предварительно известные характеристики автомобилей Xiaomi:





XIAOMI SU7

Общие характеристики:

Стиль кузова: электрический седан

Размеры (мм):

Длина: 4997

Ширина: 1,963

Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)

Колесная база: 3000

Снаряженная масса (кг): 1980

Варианты колес: 19 и 20 дюймов

Технические характеристики шин:

19-дюймовый: 245/45 R19

20-дюймовый: 245/40 R20

Максимальная скорость (км/ч): 210

силовой агрегат:

Тип топлива: чисто электрический

Варианты трансмиссии:

Заднеприводный двигатель мощностью 220 кВт (295 л.с.).

Другие особенности:

Дополнительная технология LiDAR

Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)

Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5

Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года





XIAOMI SU7 PRO

Общие характеристики:

Модель: SU7 Pro

Стиль кузова: электрический седан

Размеры (мм):

Длина: 4997

Ширина: 1,963

Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)

Колесная база: 3000

Снаряженная масса (кг): 2,205

Варианты колес: 19 и 20 дюймов

Технические характеристики шин:

19-дюймовый: 245/45 R19

20-дюймовый: 245/40 R20

Максимальная скорость (км/ч): 265

силовой агрегат:

Тип топлива: чисто электрический

Варианты трансмиссии:

Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)

Другие особенности:

Дополнительная технология LiDAR

Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)

Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5

Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года





XIAOMI SU7 MAX

Общие характеристики:

Модель: SU7 Max

Стиль кузова: электрический седан

Размеры (мм):

Длина: 4997

Ширина: 1,963

Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)

Колесная база: 3000

Снаряженная масса (кг): 2,205

Варианты колес: 19 и 20 дюймов

Технические характеристики шин:

19-дюймовый: 245/45 R19

20-дюймовый: 245/40 R20

Максимальная скорость (км/ч): 265

силовой агрегат:

Тип топлива: чисто электрический

Варианты трансмиссии:

Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)

Другие особенности:

Дополнительная технология LiDAR

Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)

Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5

Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года

Источник: Gizmochina