Появилось коротенькое видео авто Xiaomi SU7 – электромобиль более симпатичный, чем на опубликованых рендерах
Вживую гораздо лучше
Первый электромобиль Xiaomi под названием SU7 (Speed Ultra 7) вскоре дебютирует – Xiaomi EV получила одобрение от CMIIT (Министерства промышленности и информационных технологий Китая). При сертификации были обнародованы изображения и характеристики серии SU7. Сейчас появилось короткое видео Xiaomi SU7 на трассе – автомобиль кажется более симпатичным, чем на рендерах.
Видео в социальной сети BiliBili длится всего 6 секунд. На нем впервые в реальном времени снято, как Xiaomi SU7 едет по дороге, вероятно, во время тестирования. Автомобиль светло-зеленого цвета с включенными светодиодными задними огнями в целом кажется привлекательным, но мало что можно рассмотреть.
Первое поколение электромобилей Xiaomi состоит из трех моделей: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Дата массового производства и выпуска назначена на первую половину 2024 года. Согласно заявлениям, компания стремится удерживать цену автомобиля на уровне около $20 000, однако окончательная цена еще не установлена. Предварительно известные характеристики автомобилей Xiaomi:
XIAOMI SU7
- Общие характеристики:
- Стиль кузова: электрический седан
- Размеры (мм):
- Длина: 4997
- Ширина: 1,963
- Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)
- Колесная база: 3000
- Снаряженная масса (кг): 1980
- Варианты колес: 19 и 20 дюймов
- Технические характеристики шин:
- 19-дюймовый: 245/45 R19
- 20-дюймовый: 245/40 R20
- Максимальная скорость (км/ч): 210
- силовой агрегат:
- Тип топлива: чисто электрический
- Варианты трансмиссии:
- Заднеприводный двигатель мощностью 220 кВт (295 л.с.).
- Другие особенности:
- Дополнительная технология LiDAR
- Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)
- Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5
- Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года
XIAOMI SU7 PRO
- Общие характеристики:
- Модель: SU7 Pro
- Стиль кузова: электрический седан
- Размеры (мм):
- Длина: 4997
- Ширина: 1,963
- Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)
- Колесная база: 3000
- Снаряженная масса (кг): 2,205
- Варианты колес: 19 и 20 дюймов
- Технические характеристики шин:
- 19-дюймовый: 245/45 R19
- 20-дюймовый: 245/40 R20
- Максимальная скорость (км/ч): 265
- силовой агрегат:
- Тип топлива: чисто электрический
- Варианты трансмиссии:
- Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)
- Другие особенности:
- Дополнительная технология LiDAR
- Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)
- Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5
- Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года
XIAOMI SU7 MAX
- Общие характеристики:
- Модель: SU7 Max
- Стиль кузова: электрический седан
- Размеры (мм):
- Длина: 4997
- Ширина: 1,963
- Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)
- Колесная база: 3000
- Снаряженная масса (кг): 2,205
- Варианты колес: 19 и 20 дюймов
- Технические характеристики шин:
- 19-дюймовый: 245/45 R19
- 20-дюймовый: 245/40 R20
- Максимальная скорость (км/ч): 265
- силовой агрегат:
- Тип топлива: чисто электрический
- Варианты трансмиссии:
- Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)
- Другие особенности:
- Дополнительная технология LiDAR
- Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)
- Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5
- Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года
Источник: Gizmochina