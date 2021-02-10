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  • Появилось коротенькое видео авто Xiaomi SU7 – электромобиль более симпатичный, чем на опубликованых рендерах

Появилось коротенькое видео авто Xiaomi SU7 – электромобиль более симпатичный, чем на опубликованых рендерах

12.12.2023 12 0

﻿Вживую гораздо лучше﻿

Первый электромобиль Xiaomi под названием SU7 (Speed ​​Ultra 7) вскоре дебютирует – Xiaomi EV получила одобрение от CMIIT (Министерства промышленности и информационных технологий Китая). При сертификации были обнародованы изображения и характеристики серии SU7. Сейчас появилось короткое видео Xiaomi SU7 на трассе – автомобиль кажется более симпатичным, чем на рендерах.

 

Xiaomi SU7


Видео в социальной сети BiliBili длится всего 6 секунд. На нем впервые в реальном времени снято, как Xiaomi SU7 едет по дороге, вероятно, во время тестирования. Автомобиль светло-зеленого цвета с включенными светодиодными задними огнями в целом кажется привлекательным, но мало что можно рассмотреть.

 

Xiaomi SU7


Первое поколение электромобилей Xiaomi состоит из трех моделей: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Дата массового производства и выпуска назначена на первую половину 2024 года. Согласно заявлениям, компания стремится удерживать цену автомобиля на уровне около $20 000, однако окончательная цена еще не установлена. Предварительно известные характеристики автомобилей Xiaomi:


XIAOMI SU7

  • Общие характеристики:
  • Стиль кузова: электрический седан
  • Размеры (мм):
  • Длина: 4997
  • Ширина: 1,963
  • Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)
  • Колесная база: 3000
  • Снаряженная масса (кг): 1980
  • Варианты колес: 19 и 20 дюймов
  • Технические характеристики шин:
  • 19-дюймовый: 245/45 R19
  • 20-дюймовый: 245/40 R20
  • Максимальная скорость (км/ч): 210
  • силовой агрегат:
  • Тип топлива: чисто электрический
  • Варианты трансмиссии:
  • Заднеприводный двигатель мощностью 220 кВт (295 л.с.).
  • Другие особенности:
  • Дополнительная технология LiDAR
  • Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)
  • Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5
  • Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года


XIAOMI SU7 PRO

  • Общие характеристики:
  • Модель: SU7 Pro
  • Стиль кузова: электрический седан
  • Размеры (мм):
  • Длина: 4997
  • Ширина: 1,963
  • Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)
  • Колесная база: 3000
  • Снаряженная масса (кг): 2,205
  • Варианты колес: 19 и 20 дюймов
  • Технические характеристики шин:
  • 19-дюймовый: 245/45 R19
  • 20-дюймовый: 245/40 R20
  • Максимальная скорость (км/ч): 265
  • силовой агрегат:
  • Тип топлива: чисто электрический
  • Варианты трансмиссии:
  • Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)
  • Другие особенности:
  • Дополнительная технология LiDAR
  • Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)
  • Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5
  • Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года


XIAOMI SU7 MAX

  • Общие характеристики:
  • Модель: SU7 Max
  • Стиль кузова: электрический седан
  • Размеры (мм):
  • Длина: 4997
  • Ширина: 1,963
  • Высота: 1455 (1440 без датчика LiDAR)
  • Колесная база: 3000
  • Снаряженная масса (кг): 2,205
  • Варианты колес: 19 и 20 дюймов
  • Технические характеристики шин:
  • 19-дюймовый: 245/45 R19
  • 20-дюймовый: 245/40 R20
  • Максимальная скорость (км/ч): 265
  • силовой агрегат:
  • Тип топлива: чисто электрический
  • Варианты трансмиссии:
  • Полный привод с двумя двигателями мощностью 275 кВт + 220 кВт (386 л.с.)
  • Другие особенности:
  • Дополнительная технология LiDAR
  • Активное заднее антикрыло (в некоторых комплектациях)
  • Размеры аналогичны Tesla Model 3 и Nio ET5
  • Ожидаемая дата запуска: 1 квартал 2024 года

 

Источник: Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 12.12.2023
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Появилось коротенькое видео авто Xiaomi SU7 – электромобиль более симпатичный, чем на опубликованых рендерах