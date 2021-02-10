За несколько часов до презентации Redmi Note 13 Pro компания обнародовала новый цвет и некоторые данные о смартфоне

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Белый – ﻿главный цвет Redmi в этом сезоне

Серия Redmi Note 13 от Xiaomi выходит уже сегодня, но компания продолжает давать подробности о новых смартфонах. Сегодня у Weibo были опубликованы данные о еще одном цвете и некоторых характеристиках Redmi Note 13 Pro.



Продемонстрированы рендеры Redmi Note 13 Pro в цвете Light Dream Space. Ранее компания показала показ изображения смартфона с цветом Star White.



В отличие от показанного ранее Redmi Note 13 Pro+, новый Note 13 Pro имеет плоский дисплей и ровные боковые грани. Сегодня Redmi обнародовала некоторые особенности корпуса смартфона и сверхтонкие рамки: размер "подбородка" составляет всего 2,27 мм, а толщина корпуса – 7,98 мм. Redmi Note 13 Pro получит стеклянную заднюю поверхность.



Redmi также подтвердила, что оба смартфона будут оснащены до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ UFS 3.1. В Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ будут работать процессоры Snapdragon 7s Gen 2 и Dimensity 7200-Ultra соответственно. Note 13 Pro+ будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. По неофициальным данным, Note 13 Pro получит чуть больший аккумулятор на 5120 мАч с поддержкой зарядки 67 Вт.



Презентация серии Redmi Note 13 состоится сегодня, 21 сентября, в 14.00 по киевскому времени.

Источник: TheTechOutlook