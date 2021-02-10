Защита на максимум: Google объявила, что усиливает свои усилия по обнаружению угроз посредством сканирования приложений в реальном времени на уровне кода

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Google Play Protect - важный этап защиты ваших данных

Если вы хотите защитить свой телефон от вредоносного программного обеспечения, необходимо знать, есть ли приложение, которое вы собираетесь загрузить, вредоносным или нет. Это справедливо независимо от того, используете ли вы Google Play Store или другой способ установки приложения. Чтобы помочь вам, Google внедряет расширенное сканирование в режиме реального времени для установки приложений.

Компания Google объявила, что усиливает свои усилия по обнаружению угроз посредством сканирования приложений в реальном времени на уровне кода. Теперь Google Play Защита будет спрашивать, хотите ли вы сканировать приложение перед его установкой. Затем он сообщит вам, является ли программа безопасной или потенциально вредной.

Google Play Protect уже защищает устройства Android с сервисами Google Play от вредоносного программного обеспечения, независимо от того, установлено ли приложение через Play Store или вне его. Однако ранее эти проверки в режиме реального времени полагались на имеющиеся данные сканирования или данные, которые идентифицировали программу как подозрительную на основе сравнения сходства, машинного обучения или других методов.

Разница теперь заключается в том, что ваш телефон будет рекомендовать сканирование перед любой установкой. Затем программа пройдет оценку на уровне кода, где будет проведен анализ угроз в режиме реального времени. Google утверждает, что это поможет защитить пользователей от вредных полиморфных приложений, использующих искусственный интеллект или другие методы, чтобы избежать обнаружения угроз.

Организация со штаб-квартирой в Маунтин Вью заявляет, что ее алгоритмы машинного обучения используют эту информацию для дальнейшего улучшения безопасности экосистемы Android. Каждое сканированное приложение помогает определить поведение программы, что, в свою очередь, помогает усилить защиту. Новая функция запускается сначала в Индии.

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Источник: theverge