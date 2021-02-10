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Заманчиво! POCO X3 GT стал еще дешевле

10.02.2022 655 0
Один хороший смарт теперь на приятной скидке. 
 
Обзор на POCO X3 GT﻿ можно посмотреть вот здесь
 
Весь секрет лежит в сердце смартфона, а точнее в Dimensity 1100. Наваливающий проц, который без проблем обходит конкурентов, вроде: Realme 8, Galaxy A32 или тот же Redmi 10S — которые по-своему хороши, но вот процессоры Helio явно сдают перед Dimensity 1100. 
Заманчиво! POCO X3 GT стал еще дешевле – фото 1
 
Более того, тот же Galaxy A32 потихоньку устаревает, а нового адекватного предложения от Samsung за эту цену пока на рынке не видно. Realme 8 — тоже вариант не убедительный, если очень хочется именно этот бренд, проще доплатить и взять что-то посолиднее, но доплачивать, скорее всего, придется не слабо. 
 
Добавим FullHD+ разрешение на большом дисплее в 6,6 дюйма, развертку в 120 Гц и фирменную камеру от Xiaomi на 64 Мп и получаем выгодное предложение! 
 
Если и этого мало, в комплекте Poco X3 GT﻿ идет быстрая зарядка на 67 Вт и это версия с NFC, что, согласитесь, крайне приятный момент. 
 
Предложение только для РФ: 
Версия: 8/128 Гб
Цвет: Белый 
Прайс: 17 952 р. по промокоду VDR2500 
POCO X3 GT
Дата публикации: 10.02.2022

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Заманчиво! POCO X3 GT стал еще дешевле