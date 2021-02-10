Занимательная статистика от AnTuTu: какие дисплеи рулят

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AnTuTu: диагонали и частота обновления дисплеев растут, а вот разрешение нет

Бенчмарк AnTuTu, который на регулярной основе занимается измерением производительности устройств, иногда выкладывает интересную статистику. На этот раз в центре его внимания оказались дисплеи. Было решено узнать, насколько тренд с повышенной герцовкой «инфицировал» рынок смартфонов. А еще «замерить» разрешение и рост диагоналей.

Сразу скажем, что статистика охватывает рынок Китая и только те устройства, которые прошли испытание в AnTuTu. Но она демонстрирует, в каком направлении дрейфует рынок мобильных устройств и каким мы увидим уже в скором времени глобальный рынок смартфонов. Классика по-прежнему актуальна — 42,5% мобильников обладают экранами на 60 Гц.

Но такие аппараты постепенно сдают позиции, им в спину дышат представители отряда «120-герцовых». На данный момент доля аппаратов с дисплеями, предлагающими частоту обновления 120 Гц, составляет 38,6%. А вот смартфонов с 90-герцовыми экранами не так уж и много — 12,4%. У 5,7% гаджетов установлена панель с поддержкой 144 Гц и еще 0,2% предлагают 165-герцовые матрицы.

Если говорить о диагонали экрана, то среди фаворитов 6,6-дюймовые панели —27,9% доли рынка. На втором месте с небольшим отставанием идут дисплеи диагональю 6,7 дюйма — 25,4%. Самое популярное разрешение — FullHD. На модели с такими дисплеями приходится 57,9%. Тогда как смартфонов, предлагающих 2К-экраны всего 8,8%.

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Источник: mydrivers