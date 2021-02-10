Приложение Google Фото получило функции на основе ИИ: группирование фотографий, документов и функцию напоминания по фотографии

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Очень полезные функции

Искусственный интеллект значительно расширяет возможности многих приложений и делает взаимодействие с ними более живым. Google Фотографии недавно снова получили новые функции с применением ИИ.

Новые функции будут автоматически группировать подобные фотографии вместе и разумно организовывать снимки с экрана и документы в полезные альбомы, что облегчит пользователям поиск нужного контента. Об этих функциях появилась информация, и о них говорили в последние несколько недель, но теперь они официально доступны для пользователей Android и iOS.

Группировка фотографий – это новая функция, которая автоматически группирует подобные фотографии, сделанные в тесной последовательности, например, несколько снимков заката или большое групповое фото. После запуска Google Фото будет выбирать самую лучшую фотографию из стека, а пользователи смогут легко переключаться на другие фотографии.

Google Фото также использует искусственный интеллект для лучшей идентификации и категоризации фотографий экрана и документов в галереях пользователей. Снимки с экрана будут автоматически организовываться в альбомы, такие как удостоверения личности, квитанции и информация о событиях, а документы будут группироваться в альбомы, такие как путешествия, финансовые документы и личные документы.

Теперь у Google Фото появилась функция, позволяющая устанавливать напоминания непосредственно из снимков экрана. Просто нажмите опцию "Установить напоминание", и Google Фото добавит напоминание к вашему календарю на основе информации, содержащейся на скриншоте.

Чтобы еще больше разгрузить фотогалерею, Google Фото теперь предлагает возможность автоматически архивировать снимок с экрана и документы через 30 дней. Это скрывает их из основной галереи, но сохраняет легкий доступ к ним из соответствующих специальных альбомов.

Эти функции уже доступны для Android и IOS, поэтому обновите приложение и наслаждайтесь.

Источник: google