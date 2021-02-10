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Ужас продолжается: новые живые фото восьмиугольного монстра OPPO Find X7 Pro

04.12.2023 179 0

Чего только люди не придумают...﻿﻿

Да, это снова он. OPPO Find X7 Pro с монструозным блоком камер появился на новых фото – на этот раз в полный рост и с лицевой панелью. Наверное, забыли в другом вагоне метро. Опасения подтверждаются– на более подробных фото смартфон выглядит еще ужасней.


Трудно представить, кому может понравиться подобный дизайн, но его все же создали и произвели люди. Кроме неуклюжей формы блок камер еще и огромен – кажется, больше, чем все, что существовало до того.

 

OPPO Find X7 Pro


Отделка задней панели цвета туалетной бумаги также не вызывает восторга. И, похоже, это не чехол. Да, вкусы не тема для споров, но OPPO Find X7 Pro не выглядит даже просто дорогим. Металлические грани и отделка блока камер – как будто сделаны из алюминиевой жестянки.


Почти нет данных о характеристиках этого чуда, поэтому мы и не будем о них писать, а скорее завершим текст новости, чтобы больше не смотреть на это.﻿

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 04.12.2023
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Ужас продолжается: новые живые фото восьмиугольного монстра OPPO Find X7 Pro