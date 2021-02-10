Ужасно низкая цена! realme 10 Pro+ премиальный средний класс со 120 Гц дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 1080 и сверхтонким корпусом всего за 10 899

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Вау какой смарт!

Что вы знаете о "премиальном среднем классе"? Наш сегодня герой как раз занимает такую позицию среди всех смартфонов! realme 10 Pro+ получил изогнутый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и некоторыми флагманскими фишками.

Также смартфон имеет свежую аппаратную платформу MediaTek Dimensity 1080, которая обеспечивает комфортную работу и позволяет запускать самые требовательные приложения и игры.

Одной из фишек этого устройства является большой главный сенсор камеры на 108 мегапикселей, который делает отличные фотографии при любых условиях. Второй модуль – сверхширокоугольный, на 8 Мп. Третий датчик получил разрешение 4 Мп и служит для макросъемки.

Но самое главное – и это уже не просто флагманская фишка, – смартфон сочетает в себе вместительный аккумулятор (5000 мАч) и тонкий корпус (7,8 мм) при небольшом весе примерно 173 г. Пополнить заряд батареи можно с помощью комплектного адаптера SUPERVOOC на 67 Вт .

Realme 10 Pro+ выглядит как один из интереснейших смартфонов своего класса. Здесь сочетается тонкий и легкий корпус с хорошей производительностью, быстрой зарядкой и отличным дисплеем. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

Realme 10 Pro+ Global ROM 8/256 ГБ - 10 899 грн.

Global ROM – глобальная прошивка, есть NFC с работающим Google Pay! То есть, это полноценный смартфон для использования в Украине!

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