Ждем сторонние магазины приложений для iOS. Apple придется изменить правила игры

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На законодательном уровне компанию обяжут не препятствовать конкуренции

Будем объективны, несмотря на то, что Apple практически повсеместно и достаточно давно обвиняют в монопольном захвате рынка мобильных приложений для iOS, до настоящего времени компании удавалось избежать ответственности. Концерн из Купертино делает все, чтобы на рынке не появились сторонние магазины софта, и не без успешно.

Но все идет к тому, что Apple придется подчиниться и изменить положение дел. Еврокомиссия подготовила пояснительную записку к Закону о цифровых рынках, который прошел процедуру одобрения в марте нынешнего года. Нормативный акт вводит такое понятие как «привратник» в цифровом секторе. Это платформы, которые оказывают значительное влияние на рынок, служат важным инструментом для бизнес-пользователей и являются для них связующим звеном с конечными потребителями услуг. Они занимают или в обозримом будущем будут занимать укоренившееся и прочное положение, а также их доминирующее положение позволяет устанавливать правила для клиентов. Проще говоря, речь идет о компаниях-монополистах, занимающих доминирующее положение на рынке. Сам закон призван противостоять злоупотреблению положением и предотвратить навязывание несправедливых или дискриминационных условий.

Apple почти наверняка будет классифицирована как «привратник» из-за размера ее годового оборота в ЕС, она владеет и эксплуатирует платформы с большим количеством активных пользователей, а также из-за ее «укоренившейся и прочной позиции» и, следовательно, обязана будет подчиниться нормам закона.

В рамках выполнения Закона о цифровых рынках Apple вынуждена будет внести изменения в правила в App Store, Messages, FaceTime, сторонние браузеры и Siri в Европе. В частности, она обязана будет не препятствовать и разрешать работу сторонних магазинов приложений, разработчики должны получить право продвигать свои предложения за пределами официального магазина приложений и использовать сторонние платежные системы, а также им должны предоставить доступ к данным, собранным привратником.

Если привратник будет игнорировать правила Евросоюза, ему грозит штраф в размере 10% от общего годового оборота по всему миру и 20% в случае повторного нарушения. Если нарушения будут носить систематический характер, то Еврокомиссия имеет право обязать компанию продать свой бизнес или его часть включая подразделения, активы, права на интеллектуальную собственность или бренды.

На данный момент Закон о цифровых рынках не вступил в силу. Он заработает только после того, как будет окончательно одобрен Европарламентом и Советом Европы. Это может произойти в октябре нынешнего года.

Источник: macrumors