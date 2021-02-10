Смена руководства в Xiaomi – что произошло и чего ждать дальше?

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Фокус на автомобиле

Компания Xiaomi недавно объявила о серии кадровых изменений в высшем руководстве. Основатель Xiaomi Лей Цзюнь объявил, что уступает место руководителю Лю Вэйбину из Redmi.

Лей Цзюнь сосредоточится на развитии автомобильного направления Xiaomi. Лю Вейбин возглавит подразделение мобильных устройств и станет лицом компании на мероприятиях.

Такая рокировка указывает, что Xiaomi хочет уделить больше внимания собственному электрокару SU7, который вскоре выйдет на рынок. Но Лей Цзюнь заверил, что смартфоны останутся ключевым бизнесом компании.

Ожидается, что Лю Вэйбин представит флагман Xiaomi 14 Ultra, который должен поразить рынок. Надеемся, презентация не будет такой же скучной как во время презентации Redmi K60...

Источник - weibo