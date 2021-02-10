Знакомство с Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra: как бы премиум

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Смарт-часы не изменили мир, не заменили смартфоны, и вся жизнь не сконцентрировалась на запястье. Они не сделали нашу жизнь принципиально иной. Но у них есть своя ниша и они продолжают развиваться. Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra также не стали прорывом и их анонс состоится только завтра. Но уже сейчас мы можем рассказать вам больше о них и о том, что могут предложить они потенциальному покупателю.

Общая идея и направление дизайна почти не изменились по сравнению с TicWatch Pro 3. Два «существенных» изменения — чуть иной дизайн ремешка, на кнопках и безеле появилась фактура. Сразу хочется обсудить экран. Он здесь довольно большой и их тут два. Один «обычный» AMOLED-дисплей и дополнительный энергоэффективный, при использовании которого часы работают дольше без подзарядки. Главный недостаток подобного дополнительного экрана — плохая видимость. Тут стоит сразу добавить, что есть функция Always on Display и она визуально выглядит приятнее.

В целом с экраном работать удобно из-за его размеров, информация легко читаема и шрифты подобраны неплохо. Но качество картинки и яркость явно не дотягивают до уровня премиальных смарт-часов. Еще один недостаток Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra — экран в одной плоскости с ободком. Такое решение чревато чрезмерными повреждениями и царапинами несмотря на закаленное стекло Gorilla Glass третьего поколения.

Ремешок сменный — в нашем случае использовался резиновый черного цвета. Претензия к нему одна — металлическая застежка, которая так и норовит что-то повредить или задеть. Поэтому ремешок рекомендуется поменять и найти что-то более практичное.

Чип Snapdragon 4100 — это, как вы понимаете, один из главных объектов гордости создателей Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra. Он производительный и довольно щадящий к батарейке. Автономность, увы, не стала очередным прорывом и одного заряда должно хватить на 2-3 дня работы. Заряжаются смарт-часы при помощи специальной контактной площадки со встроенными магнитами. И это разочаровывает, компании пора переводить свои гаджеты на беспроводную зарядку.

В Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra немало датчиков, среди которых выделим датчик насыщенности крови кислородом, уровня стресса, сенсор сердечного ритма и они умеют мониторить сон. На самом деле новые смарт-часы не предлагают каких-то новых функций как умные часы. Они неплохи в своей ипостаси, особенно в том, что касается отслеживания здоровья и физической активности. Они много умеют и этого уже достаточно, чтобы оказаться среди заметных смарт-часов. Но они не превосходят конкурентов по части материалов корпуса, практичности и функциональности.