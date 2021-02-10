Скидка к Черной пятнице! Попробуй будущее с Xiaomi 13T 5G всего за 13 950

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Впечатляющие характеристики

Попробуйте будущее сегодня с Xiaomi 13T 5G – настоящим мастером инноваций в мире смартфонов! Благодаря непревзойденной комбинации передовых технологий и стильного дизайна он действительно подарит положительные эмоции.

Смартфон получил 6.67" AMODED-дисплей с невероятной частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K. Качество дисплея на высоте, им приятно пользоваться.

Оснащенный процессором Dimensity 8200 Ultra, Xiaomi 13T 5G готов к любой задаче. Высокая производительность, энергоэффективность и возможности 5G позволяют наслаждаться непрерывными впечатлениями от работы и развлечений.

Зафиксируйте самые важные моменты своей жизни с помощью мощной камерной системы Xiaomi 13T 5G. Основная камера на 50МП+50МП+12МП гарантирует высококачественные снимки в любых условиях, а фронтальная камера на 20МП позволит вам делать идеальные селфи.

Xiaomi 13T 5G оснащен мощным аккумулятором на 5000мАч, который обеспечит вам долгое время автономной работы. Быстрая зарядка мощностью 67W сделает процесс зарядки быстрым и удобным.

Xiaomi 13T 5G С передовым дисплеем, мощным процессором, впечатляющими камерами и быстрой зарядкой этот смартфон является идеальным избранником для тех, кто ценит лучше всего. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:



Xiaomi 13T 5G Global 8/256Gb - 13 950 грн ($373)

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