Скидка! Лучший субфлагман – Xiaomi 13T по цене всего от 13 667!

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Как выбрать самый лучший смартфон по адекватной цене? Не каждый готов купить флагманские девайсы, ведь они стоят дорого, а предлагаемые функции не всегда нам нужны. Поэтому субфлагман может стать отличным решением.

Xiaomi 13T – самая доступная модель серии Xiaomi 13T, которая по характеристикам несущественно уступает Xiaomi 13. Xiaomi 13T 5G – один из представителей субфлагманского сегмента. Он представляет собой современное устройство с отличными камерами, флагманским дисплеем и топовым процессором.

Смартфон оснащен OLED 6.67” OLED-дисплеем с разрешением 1220x2712 (QHD+), максимальной яркостью в HBM – 1200 cd/m². Частота обновления дисплея составляет 144 Гц. В отличие от более бюджетных моделей компании смартфон поддерживает постоянную функцию Always-On Display.

Процессор – одна из самых интересных частей смартфона. 13T работает на новом мощном чипе Mediatek Dimensity 8200 Ultra. Устройство отлично себя показывает в любых сценариях использования, игры на смартфоне просто летают.

Камеры стандартно три: основная на 50 Мп (с оптической стабилизацией и автофокусом), телевизор с таким же разрешением с двойным оптическим зумом и автофокусом и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Селфи-модуль на 20 Мп.

Смартфон оборудован аккумулятором стандартной емкости – 5 000 мАч, устройство можно быстро зарядить благодаря быстрой зарядке на 76 Вт.

Приобрести устройство можно по ссылке:

Xiaomi 13T 8/256Gb - 13 667 грн

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