Скидка в честь 11:11! OnePlus 11 5G – формула идеального флагманского смартфона для тех, кто выделяется всего от 20 158

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Формула идеального флагмана за недорого!

Компания OnePlus вернулась к знакомой формуле: телефон с большим экраном, топовым чипсетом и достаточно низкой ценой, чтобы потеснить большинство флагманов конкурентов. И это ей удалось с OnePlus 11 5G!

В 11 5G мы получим высокопроизводительный топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+ (3216×1440 пикселей), до 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емк00 Вт, а вишенка на торте – три камеры с сенсорами Sony, откалиброванными специалистами Hasselblad.

Последние высококлассные телефоны OnePlus предлагают хорошие экраны, и модель 11 не исключение. Это большой 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей с изменяющейся частотой обновления от 1 до 120 Гц и разрешением 1440p. Смотрится плавно, чувствительно и достаточно ярко, чтобы использовать его при ярком дневном свете. Нареканий нет.

OnePlus 11 5G – это первое устройство с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2, получившим сертификат Snapdragon Spaces Ready. Это платформа, где разработчики работают над смешанной реальностью (XR) и исследуют потенциал дополненной реальности (AR). Она станет основой для смартфонов Android высокого класса в будущем и OnePlus первопроходцем.

Технология камеры в новой модели OnePlus была разработана в сотрудничестве с знаменитым шведским брендом Hasselblad. Камера Hasselblad Camera for Mobile третьего поколения оснащена 13-канальным мультиспектральным сенсором, собирающим данные о цвете для точного воспроизведения цветов на фотографиях, а также совершенно новой функцией калибровки природных цветов. И фотографии действительно очень крутые и точно лучше чем у большинства смартфонов по состоянию на 2023 год.

Сочетание улучшенной производительности и энергоэффективности процессора Snapdragon 8 Gen 2, на котором работает это устройство, делает OnePlus 11 5G монстром энергоэффективности для обычного использования – просмотра медиа и интернета, непродолжительных развлечений. Но при активном использовании модель также легко продержится целый день с утра до вечера.

Компания также обещает четыре обновления ОС Android и пять лет обновления системы безопасности. Это соответствует политике Samsung по флагманским телефонам, которая является одной из сильнейших среди OEM-производителей Android.

Но OnePlus 11 – это не полный триумф. В нем нет беспроводной зарядки, имеющейся у большинства других телефонов по этой цене. Вместо этого у него есть фирменная быстрая проводная зарядка компании. Рейтинг IP64 – это лучше, чем ничего, но он не обеспечивает надежную водонепроницаемость IP68, как у других устройств этого класса.

Это лучший телефон для OnePlus и если вы любите экспериментировать, любить необычные устройства с хорошей производительностью и быть уникальным – это ваш вариант. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

OnePlus 11 5G 8/128 GB - 20 158 грн (цена 11.11)