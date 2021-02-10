Изображения всех пяти глобальных моделей Redmi Note 13 появились в сети накануне запуска 4 января

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Все Redmi Note 13﻿, которые выйдут в мире

В сентябре Redmi выпустила серию Redmi Note 13 исключительно с моделями 5G в Китае: Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Однако последние данные показывают, что мировой рынок увидит не только эти версии, но и варианты 4G Note 13 и Note 13 Pro. Хотя запуск моделей 5G в Индии намечен на 4 января, ожидается, что все пять моделей могут появиться во всем мире близко к этой дате.

Redmi Note 13 4G и Redmi Note 13 Pro 4G



Информатор Sudhanshu Ambhore поделился вероятными официальными рендерами всех пяти телефонов (Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 4G и Redmi Note 13 Pro 4G).

Варианты 5G, поступающие на мировой рынок – те же модели, которые доступны на китайском рынке. Более ранняя информация раскрыла все важные подробности Note 13 4G и Note 13 Pro 4G и некоторые их характеристики.

Redmi Note 13 5G



Note 13 4G имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт и 108 МП основной камерой. Он работает на процессоре Snapdragon 685. Note 13 Pro 4G имеет чип Helio G99-Ultra, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт и 200 МП основную камеру с оптической стабилизацией.

Redmi Note 13 Pro 5G



Note 13 5G оснащен аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой 33 Вт, основной камерой на 108 МП и двойными динамиками. У него есть процессор Dimensity 6080. Note 13 Pro 5G работает на базе чипа Snapdragon 7s Gen 2, 4 ГБ виртуальной оперативной памяти и имеет 200 МП камеру. Оба телефона получат AMOLED-дисплей FHD+ 120 Гц со встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Redmi Note13 Pro+ 5G



Redmi Note 13 Pro+ 5G имеет AMOLED-панель с изогнутыми краями с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Он имеет 200 МП основную камеру, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, процессор Dimensity 7200-Ultra и защиту IP68.

Источник: Gizmochina