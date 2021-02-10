ZTE Axon 30 на фото вживую. Подэкранная фронталка невидима

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ZTE Axon 30 выглядит многообещающе по части исполнения селфи-модуля

ZTE первой решилась выпустить на рынок смартфон с подэкранной камерой. Компания явно поторопилась и собрала изрядную долю критики за несовершенство технологии. В планах выход ZTE Axon 30, как работа над ошибками и обещано, что на этот раз камера под экраном действительно будет невидимой и позволит создавать качественные фоточки.

Так это или нет, можно будет судить уже после анонса ZTE Axon 30, который может состояться 22 июля. Сама компания еще не объявила официально дату запуска, о ней стало известно из информации от инсайдеров. Они же выложили в сеть фото, на котором якобы изображен ZTE Axon 30.

Акцент сделан на верхней части дисплея, где и располагается фронтальная камера. Судя по фоточке, область расположения модуля, остается незаметной. Если в реальности будет такой же эффект и мы не увидим артефактов в зоне с фронталкой, тогда одну часть задания компания выполнила. Она сделала так, что камера невидима.

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Но помимо визуально приятного исполнения, необходимо еще, чтобы камера действительно создавала селфи достойного качества, резкие и детализированные, без эффекта размытия.

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Источник: mydrivers