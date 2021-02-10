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ZTE Axon 40 Ultra на фото: когда фронтальная камера скрыта от глаз

26.04.2022 211 0

В плане визуального восприятия и исполнения все выглядит достойно

ZTE была первой, кто решился выпустить коммерческий смартфон с подэкранной камерой. Риск оказался напрасным и первый «блин вышел комом». Качество фоточек на камеру под поверхностью дисплея не выдерживало никакой критики и громко заявить о себе не получилось. ZTE Axon 20 войдет в историю как первый неудачный эксперимент с подэкранной камерой.

 

ZTE Axon 40 Ultra на фото: когда фронтальная камера скрыта от глаз – фото 1

 

Но неудача не повлияла на решимость ZTE нести в массы продвинутую технологию. В прошлом году свет увидел ZTE Axon 30, а теперь он обретет преемника в лице Axon 40 и в паре с ним дебютирует Axon 40 Ultra. Сегодня в сеть выложили снимки Axon 40 Ultra с акцентом на лицевую панель, где не найти следов пребывания фронтальной камеры.

 

Обращает на себя внимание установка изогнутой панели с тонкими рамками по периметру. Найти место пребывания селфи-камеры невооруженным глазом невозможно. Так ли будет обстоять дело в реальности, узнаем только с выходом смартфона, ведь фоточку могли сделать в идеальных условиях и под нужным ракурсом, чтобы скрыть пребывание камеры.

 

ZTE Axon 40 Ultra на фото: когда фронтальная камера скрыта от глаз – фото 2

 

ZTE Axon 40 Ultra должен предложить Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти, тройную тыльную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя и операционную систему Android 12. Ожидается, что представить семейство ZTE Axon 40 могут в мае.

 

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Источник: notebookcheck

ZTE Axon 40 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.04.2022

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ZTE Axon 40 Ultra на фото: когда фронтальная камера скрыта от глаз