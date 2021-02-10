ZTE Nubia Pad 3D – магия 3D в ваших руках и без очков.

21

ZTE Nubia показала невероятный планшет с 3D экраном

ZTE Nubia Pad 3D – это первый в мире 3D-планшет, который можно увидеть невооруженным глазом на основе технологии ИИ. Nubia Pad 3D совместно разработан компанией ZTE и компанией Leia Inc., занимающейся исследованием 3D-технологий невооруженным глазом. Панель оснащена технологией отображения 3D-светового поля Leia. Встроенный ШИ-двигатель позволяет в реальном времени преобразовывать любые фото и видео в формат 3D.

К тому же пользователь также может снимать 3D-фотографии и даже ролики, причем как на основные камеры (16+16 Мп), так и на фронтальные. Он оснащен 12,4-дюймовым 2,5K экраном и четырьмя симметричными динамиками с технологией Dolby Atmos. Планшет оснащен процессором Snapdragon 888, аккумулятором емкостью 9070 мАч и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

На нижней грани имеется стандартный 5-пиновый коннектор для магнитной клавиатуры, а порт USB-C поддерживает скоростную передачу данных по стандарту USB 3.1. Планшет имеет 8/256 ГБ памяти, которую можно расширить картой microSD до 1 ТБ. Конечно, передать на картинках и видео этот невероятный эффект от 3D невозможно, но реакция очевидцев говорит о том, что реализация очень крутая. Стоимость Nubia Pad 3D и сроки его запуска пока не объявлены.

Подробнее: OnePlus Ace 2V новые подробности и тесты в Geekbench. Что-то с ним не так.

Источник: gizmochina