Встречайте! Супер цена на POCO X5 Pro, так называемый "ТОП за свои деньги" еще дешевле всего от 8 115

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Лучший из лучших - POCO X5 Pro

Народный любимец, имеющий очень крутые характеристики и такую же крутую цену – POCO X5 Pro. Смартфон смотрится очень стильно, особенно в фирменном желтом цвете с черными гранями.

Смартфон оснащен мегакрутым AMOLED-экраном имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц.

Также телефон имеет очень крутой процессор среднего сегмента Qualcomm Snapdragon 778G 5G, хорошо себя зарекомендовавший в различных стресс-тестах и играх.

Боковые грани Poco X 5 Pro плоские, что придает смартфону еще большую грубость. Корпус полностью выполнен из пластика, чего и следовало ожидать от недорогой модели. Но претензий нет, все сделано качественно и добротно.

Сканер отпечатков пальцев расположен на кнопке питания. Если покупать Poco X5 Pro в желтом цвете, то кнопка питания будет также окрашена в желтый, несмотря на то, что сами грани черные. Это придает спортивную деталь в дизайн Poco X5 Pro.

Тройная камера может похвастать 108-мегапиксельным главным сенсором. Смартфон снимает хорошо, но не идеально, хотя ввиду того, что смартфон больше воспринимается как "игровой", о чем кричит узнаваемый дизайн, достаточно достойно фотографирует.

Смартфон также оснащен 5000 мАч, а также имеет быструю зарядку и целых 67 Вт.

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POCO X5 Pro 6/128 GB – 8 115 грн.

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