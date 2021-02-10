10 смартфонов 2026 года: какие технологии стали нормой, а какие остались маркетингом
Нынче смартфоны внешне меняются не так сильно, как несколько лет назад, но внутри рынок заметно перестроился. Многие функции, которые раньше считались флагманскими, теперь встречаются даже в среднем сегменте: OLED-экраны, 120 Гц, быстрая зарядка и AI-инструменты для фото или перевода текста. При этом часть громких характеристик все еще используется скорее как маркетинг, чем как реальное преимущество для пользователя.
Что в смартфонах 2026 года действительно стало лучше
За последние два года производители сделали акцент на энергоэффективности, экранах и сроке поддержки обновлений. Почти все современные смартфоны получили более яркие дисплеи, быстрые накопители и AI-функции для обработки фото или текста.
Уже нормой стали:
- OLED- или AMOLED-экраны;
- частота обновления 120 Гц;
- NFC и 5G;
- память от 256 ГБ;
- быстрая зарядка;
- базовые AI-функции.
Изучить характеристики актуальных смартфонов можно на Розетке.
10 моделей, которые показывают главные тренды 2026 года
В 2026 году производители делают ставку на AI, автономность и более эффективное охлаждение. Среди моделей, которые хорошо отражают тенденции рынка:
- Samsung Galaxy S26 — AI-функции и долгая поддержка Android;
- iPhone 17 — улучшенная автономность и видео;
- смартфон Xiaomi 16 — мощный процессор и быстрая зарядка;
- Redmi Note 15 Pro — сильный средний сегмент;
- Motorola Edge 60 — сбалансированная производительность;
- Google Pixel 10 — вычислительная фотография;
- OnePlus 14 — быстрая работа системы;
- ASUS ROG Phone 10 — игровое охлаждение;
- Samsung Galaxy A76 — AMOLED и 120 Гц в среднем классе;
- Xiaomi Mix Fold нового поколения — развитие складных моделей.
Например, девайс от Сяоми уже редко уступает более дорогим моделям по экрану или скорости работы. А смартфон Самсунг чаще выбирают пользователи, которым важны стабильные обновления и качественная камера.
Где производители все еще преувеличивают возможности
Некоторые характеристики выглядят впечатляюще только в рекламе. Большое количество мегапикселей не гарантирует хорошее качество фото без крупного сенсора и нормальной обработки изображения.
Также часто переоценивают:
- «игровые» смартфоны без эффективного охлаждения;
- AI-функции ради маркетинга;
- экстремальную яркость экрана;
- сверхбыструю зарядку только с фирменным адаптером.
Перед тем как купить телефон, важно смотреть реальные тесты автономности, нагрева и камеры, а не только характеристики.
Даже если нужно купить смартфон недорого, важно учитывать качество памяти, стабильность системы и срок обновлений.
На что смотреть перед покупкой
Перед тем как купить смартфон в Украине, стоит проверить не только характеристики на бумаге, но и реальные тесты: нагрев корпуса, качество съемки ночью, автономность при мобильном интернете, скорость памяти и срок поддержки обновлений. Эти параметры сильнее всего влияют на комфорт использования через год-два после покупки.
Чтобы отличать реальные преимущества от маркетинга, полезно ориентироваться на такие признаки:
|
Технология
|
Норма или маркетинг
|
Как проверить
|
120 Гц
|
Норма
|
Проверить плавность интерфейса
|
200 Мп камера
|
Часто маркетинг
|
Смотреть реальные фото
|
AI-функции
|
Частично маркетинг
|
Проверить сценарии использования
|
Быстрая зарядка
|
Норма
|
Смотреть тесты зарядки
|
OLED-экран
|
Норма
|
Проверить яркость и ШИМ
|
Игровой режим
|
Часто маркетинг
|
Проверить охлаждение
|
Большой объем RAM
|
Норма
|
Уточнить тип памяти
|
Долгие обновления
|
Реальное преимущество
|
Проверить политику бренда
Хороший смартфон — это не максимальные цифры в описании, а сбалансированная модель для ежедневного использования.