10 смартфонов 2026 года: какие технологии стали нормой, а какие остались маркетингом

Нынче смартфоны внешне меняются не так сильно, как несколько лет назад, но внутри рынок заметно перестроился. Многие функции, которые раньше считались флагманскими, теперь встречаются даже в среднем сегменте: OLED-экраны, 120 Гц, быстрая зарядка и AI-инструменты для фото или перевода текста. При этом часть громких характеристик все еще используется скорее как маркетинг, чем как реальное преимущество для пользователя.

Что в смартфонах 2026 года действительно стало лучше

За последние два года производители сделали акцент на энергоэффективности, экранах и сроке поддержки обновлений. Почти все современные смартфоны получили более яркие дисплеи, быстрые накопители и AI-функции для обработки фото или текста.

Уже нормой стали:

OLED- или AMOLED-экраны;

частота обновления 120 Гц;

NFC и 5G;

память от 256 ГБ;

быстрая зарядка;

базовые AI-функции.

10 моделей, которые показывают главные тренды 2026 года

В 2026 году производители делают ставку на AI, автономность и более эффективное охлаждение. Среди моделей, которые хорошо отражают тенденции рынка:

Samsung Galaxy S26 — AI-функции и долгая поддержка Android;

iPhone 17 — улучшенная автономность и видео;

смартфон Xiaomi 16 — мощный процессор и быстрая зарядка;

Redmi Note 15 Pro — сильный средний сегмент;

Motorola Edge 60 — сбалансированная производительность;

Google Pixel 10 — вычислительная фотография;

OnePlus 14 — быстрая работа системы;

ASUS ROG Phone 10 — игровое охлаждение;

Samsung Galaxy A76 — AMOLED и 120 Гц в среднем классе;

Xiaomi Mix Fold нового поколения — развитие складных моделей.

Например, девайс от Сяоми уже редко уступает более дорогим моделям по экрану или скорости работы. А смартфон Самсунг чаще выбирают пользователи, которым важны стабильные обновления и качественная камера.

Где производители все еще преувеличивают возможности

Некоторые характеристики выглядят впечатляюще только в рекламе. Большое количество мегапикселей не гарантирует хорошее качество фото без крупного сенсора и нормальной обработки изображения.

Также часто переоценивают:

«игровые» смартфоны без эффективного охлаждения;

AI-функции ради маркетинга;

экстремальную яркость экрана;

сверхбыструю зарядку только с фирменным адаптером.

Даже если нужно купить смартфон недорого, важно учитывать качество памяти, стабильность системы и срок обновлений.

На что смотреть перед покупкой

Перед тем как купить смартфон в Украине, стоит проверить не только характеристики на бумаге, но и реальные тесты: нагрев корпуса, качество съемки ночью, автономность при мобильном интернете, скорость памяти и срок поддержки обновлений. Эти параметры сильнее всего влияют на комфорт использования через год-два после покупки.

Чтобы отличать реальные преимущества от маркетинга, полезно ориентироваться на такие признаки:

Технология Норма или маркетинг Как проверить 120 Гц Норма Проверить плавность интерфейса 200 Мп камера Часто маркетинг Смотреть реальные фото AI-функции Частично маркетинг Проверить сценарии использования Быстрая зарядка Норма Смотреть тесты зарядки OLED-экран Норма Проверить яркость и ШИМ Игровой режим Часто маркетинг Проверить охлаждение Большой объем RAM Норма Уточнить тип памяти Долгие обновления Реальное преимущество Проверить политику бренда

Хороший смартфон — это не максимальные цифры в описании, а сбалансированная модель для ежедневного использования.