10 смартфонов 2026 года: какие технологии стали нормой, а какие остались маркетингом

12.05.2026 111 0

Нынче смартфоны внешне меняются не так сильно, как несколько лет назад, но внутри рынок заметно перестроился. Многие функции, которые раньше считались флагманскими, теперь встречаются даже в среднем сегменте: OLED-экраны, 120 Гц, быстрая зарядка и AI-инструменты для фото или перевода текста. При этом часть громких характеристик все еще используется скорее как маркетинг, чем как реальное преимущество для пользователя.

 

10 смартфонов 2026 года: какие технологии стали нормой, а какие остались маркетингом – фото 1

 

Что в смартфонах 2026 года действительно стало лучше

За последние два года производители сделали акцент на энергоэффективности, экранах и сроке поддержки обновлений. Почти все современные смартфоны получили более яркие дисплеи, быстрые накопители и AI-функции для обработки фото или текста.

Уже нормой стали:

  • OLED- или AMOLED-экраны;
  • частота обновления 120 Гц;
  • NFC и 5G;
  • память от 256 ГБ;
  • быстрая зарядка;
  • базовые AI-функции.

10 моделей, которые показывают главные тренды 2026 года

10 смартфонов 2026 года: какие технологии стали нормой, а какие остались маркетингом – фото 2

 

В 2026 году производители делают ставку на AI, автономность и более эффективное охлаждение. Среди моделей, которые хорошо отражают тенденции рынка:

  • Samsung Galaxy S26 — AI-функции и долгая поддержка Android;
  • iPhone 17 — улучшенная автономность и видео;
  • смартфон Xiaomi 16 — мощный процессор и быстрая зарядка;
  • Redmi Note 15 Pro — сильный средний сегмент;
  • Motorola Edge 60 — сбалансированная производительность;
  • Google Pixel 10 — вычислительная фотография;
  • OnePlus 14 — быстрая работа системы;
  • ASUS ROG Phone 10 — игровое охлаждение;
  • Samsung Galaxy A76 — AMOLED и 120 Гц в среднем классе;
  • Xiaomi Mix Fold нового поколения — развитие складных моделей.

Например, девайс от Сяоми уже редко уступает более дорогим моделям по экрану или скорости работы. А смартфон Самсунг чаще выбирают пользователи, которым важны стабильные обновления и качественная камера.

 

Где производители все еще преувеличивают возможности

10 смартфонов 2026 года: какие технологии стали нормой, а какие остались маркетингом – фото 3

 

Некоторые характеристики выглядят впечатляюще только в рекламе. Большое количество мегапикселей не гарантирует хорошее качество фото без крупного сенсора и нормальной обработки изображения.

Также часто переоценивают:

  • «игровые» смартфоны без эффективного охлаждения;
  • AI-функции ради маркетинга;
  • экстремальную яркость экрана;
  • сверхбыструю зарядку только с фирменным адаптером.

Даже если нужно купить смартфон недорого, важно учитывать качество памяти, стабильность системы и срок обновлений.

 

На что смотреть перед покупкой

10 смартфонов 2026 года: какие технологии стали нормой, а какие остались маркетингом – фото 4

 

Перед тем как купить смартфон в Украине, стоит проверить не только характеристики на бумаге, но и реальные тесты: нагрев корпуса, качество съемки ночью, автономность при мобильном интернете, скорость памяти и срок поддержки обновлений. Эти параметры сильнее всего влияют на комфорт использования через год-два после покупки.

Чтобы отличать реальные преимущества от маркетинга, полезно ориентироваться на такие признаки:

Технология

Норма или маркетинг

Как проверить

120 Гц

Норма

Проверить плавность интерфейса

200 Мп камера

Часто маркетинг

Смотреть реальные фото

AI-функции

Частично маркетинг

Проверить сценарии использования

Быстрая зарядка

Норма

Смотреть тесты зарядки

OLED-экран

Норма

Проверить яркость и ШИМ

Игровой режим

Часто маркетинг

Проверить охлаждение

Большой объем RAM

Норма

Уточнить тип памяти

Долгие обновления

Реальное преимущество

Проверить политику бренда

Хороший смартфон — это не максимальные цифры в описании, а сбалансированная модель для ежедневного использования.

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.05.2026
