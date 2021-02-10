Представлен ударопрочный смартфон Blackview ROCK 5 с Hi-Fi-динамиком и мощным фонариком.

Компания Blackview анонсировала новый флагманский телефон ROCK 5 с защищенным корпусом. Он работает на базе искусственного интеллекта, комплектуется 5-ваттной колонкой и кемпинговым фонариком. Это делает его идеальным для использования в любых условиях: на работе, в путешествиях, для повседневных целей.

Девайс сочетает в себе мощные технические характеристики с адаптированным программным обеспечением. Подойдет для тех, кому нужно универсальное устройство без компромиссов.

Экран 2.4K, чип Helio G100, аккумулятор 20000 мАч – основные параметры Blackview ROCK 5

ROCK 5 сертифицирован в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H и защищен от влаги по стандарту IP68/IP69K. Ему не страшны пыль, дождь, грязь, песок, неблагоприятная температура (допустимый температурный диапазон от -20°C до 60°C).

Сзади корпуса расположен кемпинговый фонарь мощностью 348 лм, включающий SOS-режим. Дисплей 6,78 дюймов поражает высоким разрешением 2,4K, а яркость достигает 700 нит. Частота обновления 120 Гц ощутима в играх и во время скроллинга. Сертификация Widevine L1 – для качественного просмотра видео на стриминговых сервисах.

6-нанометровый процессор MediaTek Helio G100 справляется с повседневными и игровыми задачами. Blackview ROCK 5 набирает около 420 тысяч баллов в синтетическом тесте AnTuTu. Работает мощная, эффективная система охлаждения. Оперативная память расширяется до 48 ГБ, встроенная – 256 ГБ. Можно установить TF-карту объемом до 2 ТБ.

Основная камера Samsung ISOCELL HM6 с разрешением 50 Мп и 8-кратным оптическим зумом. Также реализована 50-мегапиксельная фронтальная и 20-мегапиксельная камера для ночного видения. Можно записывать видео в 2K, использовать полезные инструменты Google Lens и Motion Photo.

В качестве программного обеспечения ROCK 5 – новая операционная система Android 16 и фирменная DokeOS 5.0. Голосовой помощник Hi Doki выполняет запросы. Задействуются функциональные модели DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini и Gemini AI 2.0. Срок обновлений ОС – 3 года.

Среди технологий Blackview ROCK 5 стоит отметить NFC-модуль, поддержку двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Аккумулятор рекордной емкости – 20 000 мАч. В режиме ожидания – до 2280 часов, при включенной навигации – 23 часа. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт, реверсивная – 5 Вт.

