7 популярных ноутбуков для обучения до 20 000 грн

17.05.2026

Какой ноутбук взять для обучения, чтобы он не тормозил, не разряжался после двух занятий и делал рюкзак очень тяжелым? Собрали семь моделей до 20 000 грн., которые украинцы покупают для обучения. Также рассказали о ключевых параметрах, которые следует проверить перед покупкой.

 

На какие параметры обращать внимание при выборе ноутбука для обучения

Какое оптимальное количество оперативной памяти

Оперативная память определяет, сколько задач ноутбук может выполнять одновременно. Меньше 8 ГБ даже не рассматривайте. Это минимум для удобной работы с документами, таблицами, презентациями и браузером.

16 ГБ оперативной памяти позволят одновременно держать открытыми несколько программ, обучающие платформы и видеоконференции. А если планируете работать с фото- или видеоредакторами, 16 ГБ – это уже не вопрос комфорта, а необходимый минимум.

 

Встроенная память: SSD или HDD

SSD-накопители быстрее, тише и надежнее HDD. Ноутбуки с SSD быстрее включаются и открывают приложения. HDD-накопители дешевле и больше по объему, но медленнее и чувствительнее к ударам. Для обучающего ноутбука однозначно рекомендуем SSD.

 

Если вы будете работать только в браузере, то может хватить и 128 ГБ встроенной памяти, но лучше рассматривать варианты от 256 ГБ. В случае необходимости хранить большие объемы данных можно отдельно купить внешний жесткий диск и держать материалы на нем.

 

Каким должен быть экран у ноутбука для обучения

Для обучения важны три параметра экрана:

  • размер;
  • разрешение;
  • покрытие.

Оптимальный размер — 13–15,6 дюймов: достаточно велик для комфортной работы и не слишком тяжел для переноски.

Разрешение – минимум Full HD (1920 х 1080). Экраны с более низким разрешением дают нечеткое изображение, утомляющее глаза при длительной работе.

Матовое покрытие экрана лучше глянцевого, ведь оно не отражает свет и не дает бликов при работе у окна или на улице.

 

Сколько ноутбуков для обучения работают от одного заряда

Автономность – один из ключевых параметров ноутбука. Ищите гаджеты, дающие 6–8 часов реальной работы от аккумулятора. Заявленные производителем цифры обычно оптимистичнее реальных, поэтому ориентируйтесь на отзывы людей, а не на характеристики в описании. К примеру, на маркетплейсе Prom покупатели часто оставляют отзывы о товарах и делятся опытом их использования.

 

Ноутбуки с процессорами ARM (например, Apple M серии) обычно имеют лучшую автономность по сравнению с другими чипами.

 

Трудно носить ежедневно 2-килограммовые ноутбуки

Ноутбук для обучения носят каждый день вместе с учебниками, тетрадями и другими вещами. Разница между 1,5 кг и 2,5 кг ощущается уже после часа ношения на плечах. Согласно отзывам покупателей на Prom, оптимальный вес учебного ноутбука – до 1,8 кг.

 

Компактные 13- и 14-дюймовые модели обычно легче 15,6-дюймовых аналогов с теми же характеристиками.

 

Какие порты должны быть в ноутбуке

О портах часто упоминают уже после покупки, когда оказывается, что подключить флешку или проектор некуда. Перед покупкой проверьте, какие разъемы есть на ноутбуке. Обратите внимание на:

  • USB-A – стандартный разъем, к которому подключают флешки, мышку и другие периферийные устройства. Желательно иметь минимум два таких порта. У некоторых тонких ноутбуков нет ни одного (в таком случае нужен хаб-переходник).
  • USB-C – современный универсальный разъем. Через него можно заряжать ноутбук, подключать монитор и передавать данные. Хорошо, если существует хотя бы один порт с поддержкой Thunderbolt или DisplayPort.
  • HDMI — для подключения к проектору или внешнему монитору. Актуально для презентаций на парах или уроках. Если HDMI отсутствует — нужен переходник USB-C на HDMI.
  • Кардридер – удобно для студентов, работающих с фото или видео.
  • 3,5-мм аудиоразъем – для наушников. Кажется очевидным, но у части тонких ноутбуков его нет.

Если вы знаете, что вам нужен конкретный разъем, сразу выберите его в фильтрах при поиске в интернете. К примеру, на маркетплейсе Prom такие фильтры доступны в боковом меню слева.

 

Популярные ноутбуки для обучения до 20 000 грн на Prom

Собрали модели ноутбуков до 20 000 грн для обучения, которые чаще всего заказывают на маркетплейсе Prom:

Модель ноутбука Цена ноутбука на Prom
Pixus Link 18 500 грн
Pixus Bit 12 500 грн
Asus Vivobook Go 15 19 900 грн
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 18 500 грн
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 20 000 грн
Thomson Neo N15 11 500 грн
Acer Aspire 3 A315-59 20 000 грн

Приобретая ноутбук в интернете, обращайте внимание на:

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какой ноутбук лучше купить студенту в 2026 году?

Для студентов оптимально подходят ноутбуки с экраном 13-15,6 дюймов, SSD от 256 ГБ, 8-16 ГБ оперативной памяти и автономностью от 6 часов. Если ноутбук нужно каждый день носить на обучение, ищите варианты до 1,8 кг.

 

Где лучше купить ноутбук для обучения?

При покупке ноутбука для обучения важно обращать внимание не только на характеристики, но и надежность продавца. На маркетплейсах типа Prom можно сравнить цены, прочитать отзывы реальных покупателей, проверить рейтинг магазина и воспользоваться безопасными способами оплаты, в том числе Пром-оплатой.

 

Сколько работать ноутбук без зарядки?

Для обучения лучше выбирать ноутбук с реальной автономностью 6–8 часов. Это позволит пользоваться им на занятиях, в библиотеке или коворкинге без постоянного поиска розетки. Особо хорошую автономность имеют ноутбуки на процессорах Apple M-серии.

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.05.2026
