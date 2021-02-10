99

Ознакомившись с китайскими новинками в начале 2026 года, можно с уверенностью сказать, что смартфоны Poco выходят на новый уровень. Производитель твердо настроен завоевать лидерство в сегменте субфлагманов, и это отчетливо демонстрирует старшая версия из представленной линейки. Сегодня обсудим, почему купить Poco X8 Pro Max – отличная идея, особенно если вам нужно мощное игровое устройство.

Обзор Poco X8 Pro Max – «убийца» флагманов 2026 года

Технические характеристики

Комплект поставки

Дизайн, размеры, материалы, технологии

Экран

Производительность

Память, программное обеспечение, функции ШИ

Камеры

Автономность и зарядка

Цена, конкуренты и выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Дисплей: AMOLED, 6,83″, 1280 x 2772 пикселей, 120 Гц, яркость – до 3500 нит, Dolby Vision, HDR10+ Корпус: Алюминий и стекловолокно, размеры 162,9 x 77,9 x 8,2 мм, 218 г. Стандарты защиты IP68/IP69K. Цвета – белый, черный, голубой Железо: Mediatek Dimensity 9500s (3 нанометра, 8 ядер), максимальная тактовая частота – 3,73 ГГц. Графика Immortalis-G925 MC12 Операционная система: HyperOS 3, Android 16 Память: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ Камеры: Основное: 50 Мп, диафрагма f/1.5, фокусное расстояние 26 мм, матрица 1/1.95", пиксель 0,8 µm, PDAF, OIS; Ультраширокоугольная: 8 Мп, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 15 мм, матрица 1/4.0", пиксель 1,12µm Фронтальная: 20 Мп, диафрагма f/2.2, матрица 1/4" Коммуникация: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, NFC, ИК-порт Аккумулятор: 8500 мАч, проводная зарядка 100 Вт, реверсивная 27 Вт Цена: От 21 449 грн

По техническим характеристикам сразу видно, что Poco X8 Pro Max – уверенный младший флагман. А по железу он даже превосходит некоторые топовые модели. При этом корпус не выполнен из дешевого пластика: здесь солидный алюминий и стекловолокно. Предлагаем продолжить знакомство с новинкой.

Комплект поставки

В обзоре Poco X8 Pro уже рассказывали, что комплектация девайсов отличается в зависимости от рынка. Европейская модификация ограничивается шнуром USB-C, скрепкой, чехлом и макулатурой.

А к международной прилагается адаптер питания на 100 Вт, отдельный ценник которого составляет примерно 1500 грн. Для него не нужны переходники, поскольку он поставляется с евровилкой. Так что здесь выбор очевиден.

Комплектный чехол Poco X8 Pro Max достаточно качественный, изготовлен из резины. Он однотонный, темно-серый, независимо от окраски самого смартфона. Не нужно бояться, что он пожелтеет спустя месяц использования. Дополнительный плюс – защитная плёнка уже наклеена на экране.

Дизайн, размеры, материалы, технологии

Poco X8 Pro Max похож на своего младшего брата как две капли воды. Различий во внешнем виде просто нет, за исключением габаритов. Старшая новинка точно не компактная. Ее размеры: 162,9 x 77,9 x 8,2 мм, а вес – 218 граммов.

Это массивное устройство, но с продуманной эргономикой. Пользоваться им удобно, особенно если привыкли к современным лопатам. Плоские грани сделаны из алюминия, тогда как задняя крышка – из стекловолокна.

Черный, белый и светло-голубой цвета понравятся поклонникам классики. Сзади – никаких кричащих и отталкивающих элементов. Основной блок очень аккуратный: всего два небольших модуля, которые выстроились на продолговатой основе.

И даже в столь строгом дизайне Poco X8 Pro Max присутствует небольшая геймерская фишка. По желанию можно включить подсветку задней камеры. Оно будет загораться при входящих сообщениях или звонках. Еще можно активировать в такт музыке, во время игры в PUBG Mobile или Call of Duty.

Полноценная защита от влаги соответствует стандартам IP68/IP69K. Кроме погружения на глубину до 1,5 метра, допускается попадание горячей воды.

Эксклюзивная фишка именно версии Макс – технология eSIM. Другие бренды уже давно добавляют ее в средний сегмент, но Поко пока не спешит. Впрочем, протестировать работу виртуальной связи можно в новой модели.

Есть второй полноценный динамик. Стереозвук крутой: по качеству и громкости он не уступает топовым флагманам. Более того, он их превосходит. Здесь Сяоми постарались на славу.

Еще Poco X8 Pro Max поражает ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Он безошибочно распознает даже влажную кожу. Единственный недостаток – виртуальный датчик приближения. Нужно приспособиться правильно держать, иначе дисплей не погаснет.

Экран

Поко Х8 Про Макс получил AMOLED-матрицу с разрешением 1,5K. Впечатляющая диагональ – 6,83 дюйма. Технически дисплей не отличается от базовой версии, но при скрупулезном сравнении можно заметить небольшую разницу в его пользу.

Несмотря на то, что экран Poco X8 Pro Max качественный и яркий, несколько параметров все же выдают, что он не флагманский. Во-первых, нет полноценного Always on Display. Режим работает только 10 секунд или загорается, когда пользователь смотрит на телефон.

Во-вторых, отсутствует автонастройка цветов в зависимости от внешнего освещения (как True Tone от Apple).

Согласитесь, что эти нюансы не так существенны. Они не сильно влияют на повседневное использование. Что гораздо важнее, так это вредное мерцание. И Xiaomi, как обычно, держит его под контролем. Вот какие измерения мы получили:

100% – 5%

75% - 6%

50% – 3%

35% – 4%

25% - 5%

10% – 2%.

Так что если у вас чувствительные глаза, можете не волноваться и смело покупать эту модель. В настройках можно регулировать цветовую гамму: на выбор предлагаются стандартные или яркие оттенки, а внизу ползунок цветовой температуры.

Производительность

Мало кто будет покупать Poco X8 Pro Max только из-за дизайна, дорогих материалов или экрана. Для большинства пользователей девайс привлекателен именно благодаря мощному «железу».

На минутку, здесь установлен флагманский чип Mediatek Dimensity 9500s, который набирает в AnTuTu около 2 700 000 баллов. Да, он слабее топового Dimensity 9500, показатели которого превышают 3 000 000 баллов. Но такой мощности с головой хватит для всех задач, которые возможны только на смартфоне.

Чтобы убедиться в этом, мы взяли для теста Poco X8 Pro Max три требовательных игры. Genshin Impact идеально запустился на ультравысоких настройках, что и требовалось доказать.

Следующий проект, Call of Duty: Warzone Mobile, тоже не разочаровал. Локации сразу загружались, не было микролагов или торможений. Боевые матчи прошли на ура.

И вишенка на торте – Arknights: Endfield. Это самая ресурсоемкая мобильная игра с потрясающей графикой, которая хорошо нагружает даже флагманские процессоры. Но Poco X8 Pro Max ее совсем не испугался.

Мы получили плавный гейминг и умеренный нагрев корпуса. Охлаждение реализовано настолько эффективно, что даже после часового сеанса задняя панель не становится горячей. Да, она теплая, но это не доставляет дискомфорта.

Подытоживая вышесказанное, можно смело сказать, что Poco X8 Pro Max – идеальный игровой телефон в 2026 году. Вряд ли в ближайшее время у него появятся достойные конкуренты на глобальном рынке.

Память, программное обеспечение, функции ИИ

С повседневным функционированием у новинки тоже все хорошо. Не последнюю роль в этом играют скоростные стандарты памяти – LPDDR5X и UFS 4.1. На выбор предлагаются две модификации – 12/256 и 12/512 ГБ.

Поко Х8 Про Макс мгновенно открывает любые мессенджеры и приложения. Интерфейс плавный, а сама прошивка HyperOS 3.0 работает вполне стабильно.

Это не самая лучшая оболочка из всех возможных, особенно с учетом рекламы. Если зайти в Проводник, Музыку или Безопасность, можно увидеть всплывающие объявления и навязчивые предложения установить ненужные приложения.

Рекламу выключить просто и быстро:

Заходим в Настройки и ищем пункт "Отпечатки пальцев, данные лица и экран блокировки".

Переходим к вкладке «Предоставление и отзыв разрешений».

Деактивируем ползунки напротив служб «msa». Подтверждаем выбор.

Переходим к пункту «Конфиденциальность» – «Рекламные услуги». Выключаем персонализированную рекламу.

В каждом приложении открываем «Настройки» и выключаем «Получать рекомендации».

AI-функции, отвечающие за визуальное отображение, работают на Poco X8 Pro Max безупречно. Можно установить готовые динамические обои или оживить статическое изображение. В Галерее легко удаляются объекты и люди на фотографиях, а также дорисовывается фон.

Есть и Hyper Island – аналог всем известной функции от Apple. Включаете, например, таймер, и продолжаете заниматься своими делами, а отсчет отображается в верхней капсуле. Удобно.

А вот все, что связано с письменными улучшениями, функционирует уже не так гладко. Большинство инструментов знают английский и другие иностранные языки. ШИ Письмо понимает украинский – доступное редактирование и проверка орфографии. В то время как Переводчик и Распознавание языка – нет.

Камеры

Никто не возлагал больших надежд на камеры Poco X8 Pro Max. Новое поколение снимает так же средне, как и предшественники. Объектив OmniVision Light Fusion 600 на 50 Мп хорошо справляется при естественном освещении.

Ночью результаты ухудшаются, но все еще соответствуют среднему классу. Профессиональные фотографы не будут в восторге. Для любительских целей – нормально.

Вот примеры портретных фото. Алгоритмы размытия работают правильно. Тон кожи тоже реалистичен.

Разрешение сверхширокоугольного объектива составляет всего 8 Мп. К тому же, он лишен автофокуса. Детализация средняя, а по краям присутствует размытие.

﻿

Основная камера записывает видео в 4K с 60 fps. Реальные примеры смотрите по ссылке . Фронтальная до сих пор ограничена Full HD, что точно не понравится блогерам. Селфы, сделанные с помощью 20-мегапиксельного датчика, аналогично не впечатляют.

Никто не назовет Poco X8 Pro Max настоящим камерофоном. Есть немало субфлагманов, которые справляются гораздо лучше.

Автономность и зарядка

После небольшого отрицательного момента сразу переходим к очередному достоинству. Поко Х8 Про Макс получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч. Только представьте: такая огромная батарейка поместилась в столь тонкий корпус. На практике это обеспечивает до 2 дней активного использования. К вечеру остается 50–60%.

Также производитель обещает, что вам не придется менять аккумулятор Poco X8 Pro Max в течение 6 лет. Это означает, что АКБ не изнашивается быстро и не теряет первоначальную емкость.

Зарядка здесь тоже флагманская, мощностью 100 Вт (если, конечно, подберете адаптер). Требуется всего 24 минуты для достижения 50%. А реверсивная на 27 Вт позволяет заряжать мелкую электронику, например, наушники.

Один момент все-таки выдает средний, а не премиальный уровень. Это отсутствие беспроводной зарядки. Является ли это критическим для повседневного использования – нет. Можно смело обойтись без нее.

Цена, конкуренты и выводы

Завершающий штрих – стоимость Poco X8 Pro Max. В интернет-магазине Androprice она стартует с 21449 грн за модификацию 12/256 ГБ. Цена привлекательна: приобретаете такой девайс и забываете о его замене на ближайшие 5-6 лет.

Процессор за это время точно не устареет. Android будет обновляться 4 года, общий срок выпуска патчей безопасности – 6 лет.

Справедливости ради рассмотрим, какие еще модели представлены в этом ценовом сегменте. К примеру, за новенький Samsung Galaxy A57 просят около 24 000 грн (8/256 ГБ). У него установлен отличный дисплей Super AMOLED Plus, но процессор Exynos 1680 – довольно слабое решение. Аккумулятор ограничен стандартными 5000 мАч. Из преимуществ – достойные камеры и 6 лет обновлений Android.

Среди глобальных китайских производителей приходит на ум Motorola Edge 60 Pro, который сейчас предлагается за 19 999 грн в версии 12/512 ГБ. Здесь уже более производительный Dimensity 8350. Аккумулятор – на 6000 мАч. Есть даже 10-мегапиксельное телефото. Но опять же, это не топовый игровой уровень.

Poco X8 Pro Max – настоящее геймерское устройство, несмотря на аккуратный дизайн. Если пользователь вообще не играет и занимается фотосъемкой, ему понравятся другие гаджеты. Те, кто не любит прошивку HyperOS, скорее посмотрят в сторону Samsung.

Для всех остальных свеженький Поко станет идеальным вариантом. Он мощный, автономный и надежный. И точно заслуживает звания "убийцы флагманов". До встречи!

Плюсы:

Полный комплект (Global Version).

Сдержанный дизайн и универсальный цвет.

Закаленное стекло Gorilla Glass 7i на экране.

Корпус из алюминия и стекловолокна.

Классы защиты IP68 и IP69K.

6,83-дюймовый AMOLED-экран.

Частота ШИМ 3840 Гц.

Пиковая яркость – 3500 нит.

Разрешение 1,5K.

Поддержка форматов Dolby Vision и HDR10+.

Мощный процессор Mediatek Dimensity 9500s.

Скоростные стандарты памяти.

До 12 ГБ оперативного и 512 ГБ постоянного хранилища.

Android 16 из коробки + 4 года больших обновлений.

Потрясающий стереозвук.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Технология eSIM.

Кремний-углеродный аккумулятор 8500 мАч.

Проводная зарядка 100 Вт.

Оправданная стоимость.

Минусы:

Большие размеры.

Дисплей без LTPO и полноценного AOD.

Реклама в прошивке.

Не все AI функции распознают украинский язык.

Средние камеры.

Нет беспроводной зарядки.

Видеообзор