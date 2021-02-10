100% за 9 минут! Oppo анонсировала зарядку на 240 Вт и 150 Вт

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Все быстрее и быстрее и без деградации батареи

Уже все привыкли к тому, что быстрая зарядка стала еще одним мейнстримом на рынке. Ее мощность неуклонно наращивают и компании соревнуются, кто сможет сократить время зарядки до минимума. Своим очередным достижением на выставке MWC 2022 похвасталась Oppo. Она хочет научить смартфоны заряжаться всего за 9 минут.

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Oppo представила технологию 240 Вт SuperVOOC Flash Charge. Уже из названия ясно, что речь идет о быстрой зарядке мощностью 240 Вт. Компания заявляет, что ей под силу зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч всего за 9 минут. На «дозаправку» батареи на 50% уйдет всего 3,5 минуты. Конкретики о том, когда технология может появиться в коммерческих устройствах, не прозвучало.

Также Oppo представила 150-ваттную быструю зарядку, которая способна за 5 минут восполнить ресурс батарейки емкостью 4500 мАч на 50%. На то, чтобы зарядить АКБ до 100% уйдет 15 минут. При этом компания декларирует, что после 1600 циклов зарядки батарея сохранит 80% своей емкости.

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Первый смартфон с поддержкой 150-ваттной зарядки выпустит OnePlus, а его премьера состоится в июне или июле нынешнего года. Можно лишь строить догадки, что новая технология может дебютировать в OnePlus 10 Ultra.

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Источник: sparronews